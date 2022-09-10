Программа передач ТВ России на субботу 10 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на субботу 10 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 10.09.2022
Первый канал
02:25 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!«
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:30 Приходите завтра...
15:25 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова
16:55 Архитектор времени
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
19:50 Три аккорда
21:00 Время
21:35 Три аккорда
23:00 Про Любовь
01:10 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Тамбовская область. Вишневый джем
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Доктор Мясников
12:55 И шарик вернется. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Не твое дело
00:55 Так поступает женщина
04:05 Осенние заботы
ТВЦ
04:35 Закаты и рассветы. 1-я - 4-я серии
07:35 Православная энциклопедия. Ненавистная рознь мира сего. Продолжение разговора. Путешествие в Истомино. Каролингское возрождение. Продолжение беседы
08:00 Московский романс. 1-я серия
08:50 Московский романс. 2-я серия
09:50 Девушка без адреса
11:30 События
11:45 Верные друзья
13:25 Петровка, 38
14:30 События
14:50 Петровка, 38
15:30 Огарева, 6
17:10 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Тайная комната Билла Клинтона
00:05 90-е. Сердце Ельцина
00:50 Специальный репортаж. Возвращение в реальность
01:15 Хватит слухов! 56-я серия
01:45 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы
02:25 Хроники московского быта. Возраст-приговор
03:05 Хроники московского быта. Трудный ребенок
03:45 Хроники московского быта. Месть фанатки
04:25 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра
НТВ
05:00 Спето в СССР. Я шагаю по Москве
05:45 Дельта. Продолжение. «Семейный подряд», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Дмитрий Колдун
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
23:00 Ты не поверишь!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт ко Дню Рождения Ларисы Долиной
02:15 Дачный ответ
03:10 Агентство скрытых камер
03:40 Мент в законе-5. «Квартирный вопрос», 1-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. Жизнь и смерть
05:15 Такая работа. Цена удачи
05:50 Такая работа. Невидимка
06:30 Такая работа. Автобойня
07:05 Такая работа. Восточные сказки
07:40 Такая работа. Выстрел из прошлого
08:15 Такая работа. Настоящий друг
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар
10:45 Наводчица. 1-я - 4-я серии
14:25 След. Социальный лифт
15:15 След. Игра втемную
16:05 След. Ангел тьмы
16:50 След. Бешеный зверь
17:40 След. Маски
18:40 След. Исчезнувший свидетель
19:30 След. Дама телеги
20:20 След. Пропавшие
21:10 След. Гость из прошлого
21:50 След. Демон
22:30 След. Нулевой пациент
23:10 След. Прекрасная шляпница
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Последняя надежда
01:40 Прокурорская проверка. Дурдом
02:30 Прокурорская проверка. Осторожно, консервы
03:20 Прокурорская проверка. Темное дело
04:10 Прокурорская проверка. Мой сынок
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 Предсказания 2.2. 2-я серия
07:20 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии
11:15 Возвращение. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 141-я и 142-я серии
22:45 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии
02:20 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия
05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я - 12-я серии
09:00 Звездная кухня. 1-я серия
09:30 Перезагрузка. 521-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я - 17-я серии
15:00 Мальчишник в Вегасе
17:00 Мальчишник: Часть 3
19:00 Новая битва экстрасенсов. 1-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 26-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 54-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 235-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 236-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 64-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 3. 65-я серия
04:15 Comedy Баттл. 2-я серия
СТС
02:30 Спасти рядового Райана
05:05 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 260-я - 262-я серии
06:05 Фиксики
06:25 Ох и Ах
06:35 Ох и Ах идут в поход
06:45 Три кота. Золотая рыбка
06:50 Три кота. Цирковое представление
06:55 Три кота. Пожарная станция
07:00 Три кота. Дикие приключения
07:10 Три кота. Игра в молчанку
07:15 Три кота. Пришельцы
07:20 Три кота. Конкурс красоты
07:25 Три кота. Хорошие манеры
07:30 Царевны. Отражения
07:40 Царевны. Любимая игрушка
07:45 Царевны
07:55 Царевны. Грёза 3
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет
08:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 4-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
10:40 Камуфляж и шпионаж
12:40 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»
15:35 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
18:35 Перси Джексон и похититель молний
21:00 Перси Джексон и море чудовищ
23:05 Однажды в Голливуде
02:15 Холмс и Ватсон
03:35 6 кадров. Сезон 6. 40-я - 43-я серии
Матч ТВ
05:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
05:30 РецепТура
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс - Э. Смит. З. Магомедшарипов - Дж. Стивенс
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Забойный реванш
11:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
12:20 Новости
12:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Казахстан. Прямой эфир
13:25 Все на Матч!
13:40 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
15:10 Все на Матч!
15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Португалия. Прямой эфир
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Единство героев
02:55 Новости
03:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Казахстан
04:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Португалия
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: солдаты неудачи
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Террор по-киевски: 5 грязных методов
18:10 Лара Крофт
19:30 Новости
20:00 Лара Крофт
21:00 Геракл
23:00 Новости
23:25 Легенда о зеленом рыцаре
02:00 Уйти красиво
03:25 Тайны Чапман
Звезда
04:20 Пассажир с «Экватора»
05:45 Зимний вечер в Гаграх
07:15 Трембита
08:00 Новости дня
08:15 Трембита
09:20 Легенды телевидения. Андрей Разбаш
10:05 Главный день. Разворот над Атлантикой и Евгений Примаков
10:55 Война миров. Битва против СССР. Союзники-предатели. Франция
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Песни военного кино
13:45 Морской бой
14:40 Москва - фронту
15:30 Ступени Победы. ПВО Москвы
16:20 Ступени Победы. Битва за Москву
17:05 Военная приемка. След в истории. 1941. Операция «Кремль-невидимка»
18:15 Праздничный концерт Дорожного Радио: «С днем рождения, Москва!»
21:10 Человек с бульвара Капуцинов
22:50 Трембита
00:35 Атака
02:05 День свадьбы придется уточнить
03:40 Взятки гладки
Культура
06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс»
07:05 «Петух и краски». «Про бегемота, который боялся прививок»
07:40 Здравствуй, Москва
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья
10:40 Долгая счастливая жизнь
11:55 Земля людей. Крымские эстонцы. Дом весны
12:25 Черные дыры. Белые пятна
13:05 Великие мифы. Одиссея. Человек, который бросил вызов богам
13:35 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия
14:25 Рассказы из русской истории
15:20 Лаборатория будущего. Психрофилы
15:35 Зелёный огонёк
16:45 Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Дмитрий Маслеев, Игорь Петренко, Юрий Башмет на VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину
18:55 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 6-я серия
19:50 Трое в лодке, не считая собаки
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Дмитрий Харатьян с группой «Cocktail Project» и группа «Калинов мост»
00:15 Москва
01:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия
02:05 Искатели. Пропавшая крепость
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:40 Пятница News. 160-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
07:10 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
08:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
09:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
09:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»
11:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 15-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия
20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 22-я серия
22:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 16-я серия
23:40 Пятьдесят оттенков серого
01:50 Тайна в их глазах
03:30 Пятница News. 160-я серия
03:50 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»
04:40 Пятница News. 160-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:05 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:30 Барышня-крестьянка
08:15 Наше кино. История большой любви. Обаятельные алкоголики советского кино
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Человек с бульвара Капуцинов
11:55 Дурная кровь. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Дурная кровь. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Дурная кровь. 7-я - 14-я серии
01:20 Слава. 1-я - 4-я серии
04:45 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.