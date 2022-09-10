Программа передач ТВ России на субботу 10 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на субботу 10 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 10.09.2022



Первый канал



02:25 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!«

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:30 Приходите завтра...

15:25 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова

16:55 Архитектор времени

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером

19:50 Три аккорда

21:00 Время

21:35 Три аккорда

23:00 Про Любовь

01:10 Наедине со всеми

03:35 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Тамбовская область. Вишневый джем

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Доктор Мясников

12:55 И шарик вернется. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Не твое дело

00:55 Так поступает женщина

04:05 Осенние заботы



ТВЦ



04:35 Закаты и рассветы. 1-я - 4-я серии

07:35 Православная энциклопедия. Ненавистная рознь мира сего. Продолжение разговора. Путешествие в Истомино. Каролингское возрождение. Продолжение беседы

08:00 Московский романс. 1-я серия

08:50 Московский романс. 2-я серия

09:50 Девушка без адреса

11:30 События

11:45 Верные друзья

13:25 Петровка, 38

14:30 События

14:50 Петровка, 38

15:30 Огарева, 6

17:10 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Тайная комната Билла Клинтона

00:05 90-е. Сердце Ельцина

00:50 Специальный репортаж. Возвращение в реальность

01:15 Хватит слухов! 56-я серия

01:45 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы

02:25 Хроники московского быта. Возраст-приговор

03:05 Хроники московского быта. Трудный ребенок

03:45 Хроники московского быта. Месть фанатки

04:25 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра



НТВ



05:00 Спето в СССР. Я шагаю по Москве

05:45 Дельта. Продолжение. «Семейный подряд», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Дмитрий Колдун

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

23:00 Ты не поверишь!

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт ко Дню Рождения Ларисы Долиной

02:15 Дачный ответ

03:10 Агентство скрытых камер

03:40 Мент в законе-5. «Квартирный вопрос», 1-я - 4-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. Жизнь и смерть

05:15 Такая работа. Цена удачи

05:50 Такая работа. Невидимка

06:30 Такая работа. Автобойня

07:05 Такая работа. Восточные сказки

07:40 Такая работа. Выстрел из прошлого

08:15 Такая работа. Настоящий друг

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар

10:45 Наводчица. 1-я - 4-я серии

14:25 След. Социальный лифт

15:15 След. Игра втемную

16:05 След. Ангел тьмы

16:50 След. Бешеный зверь

17:40 След. Маски

18:40 След. Исчезнувший свидетель

19:30 След. Дама телеги

20:20 След. Пропавшие

21:10 След. Гость из прошлого

21:50 След. Демон

22:30 След. Нулевой пациент

23:10 След. Прекрасная шляпница

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Последняя надежда

01:40 Прокурорская проверка. Дурдом

02:30 Прокурорская проверка. Осторожно, консервы

03:20 Прокурорская проверка. Темное дело

04:10 Прокурорская проверка. Мой сынок



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 Предсказания 2.2. 2-я серия

07:20 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии

11:15 Возвращение. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 141-я и 142-я серии

22:45 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии

02:20 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я - 12-я серии

09:00 Звездная кухня. 1-я серия

09:30 Перезагрузка. 521-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я - 17-я серии

15:00 Мальчишник в Вегасе

17:00 Мальчишник: Часть 3

19:00 Новая битва экстрасенсов. 1-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 26-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 54-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 235-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 236-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 64-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 3. 65-я серия

04:15 Comedy Баттл. 2-я серия



СТС



02:30 Спасти рядового Райана

05:05 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 260-я - 262-я серии

06:05 Фиксики

06:25 Ох и Ах

06:35 Ох и Ах идут в поход

06:45 Три кота. Золотая рыбка

06:50 Три кота. Цирковое представление

06:55 Три кота. Пожарная станция

07:00 Три кота. Дикие приключения

07:10 Три кота. Игра в молчанку

07:15 Три кота. Пришельцы

07:20 Три кота. Конкурс красоты

07:25 Три кота. Хорошие манеры

07:30 Царевны. Отражения

07:40 Царевны. Любимая игрушка

07:45 Царевны

07:55 Царевны. Грёза 3

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет

08:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 4-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

10:40 Камуфляж и шпионаж

12:40 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

15:35 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

18:35 Перси Джексон и похититель молний

21:00 Перси Джексон и море чудовищ

23:05 Однажды в Голливуде

02:15 Холмс и Ватсон

03:35 6 кадров. Сезон 6. 40-я - 43-я серии



Матч ТВ



05:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

05:30 РецепТура

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс - Э. Смит. З. Магомедшарипов - Дж. Стивенс

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Забойный реванш

11:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

12:20 Новости

12:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Казахстан. Прямой эфир

13:25 Все на Матч!

13:40 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

15:10 Все на Матч!

15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Португалия. Прямой эфир

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Единство героев

02:55 Новости

03:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Казахстан

04:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Португалия



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: солдаты неудачи

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Террор по-киевски: 5 грязных методов

18:10 Лара Крофт

19:30 Новости

20:00 Лара Крофт

21:00 Геракл

23:00 Новости

23:25 Легенда о зеленом рыцаре

02:00 Уйти красиво

03:25 Тайны Чапман



Звезда



04:20 Пассажир с «Экватора»

05:45 Зимний вечер в Гаграх

07:15 Трембита

08:00 Новости дня

08:15 Трембита

09:20 Легенды телевидения. Андрей Разбаш

10:05 Главный день. Разворот над Атлантикой и Евгений Примаков

10:55 Война миров. Битва против СССР. Союзники-предатели. Франция

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Песни военного кино

13:45 Морской бой

14:40 Москва - фронту

15:30 Ступени Победы. ПВО Москвы

16:20 Ступени Победы. Битва за Москву

17:05 Военная приемка. След в истории. 1941. Операция «Кремль-невидимка»

18:15 Праздничный концерт Дорожного Радио: «С днем рождения, Москва!»

21:10 Человек с бульвара Капуцинов

22:50 Трембита

00:35 Атака

02:05 День свадьбы придется уточнить

03:40 Взятки гладки



Культура



06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс»

07:05 «Петух и краски». «Про бегемота, который боялся прививок»

07:40 Здравствуй, Москва

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья

10:40 Долгая счастливая жизнь

11:55 Земля людей. Крымские эстонцы. Дом весны

12:25 Черные дыры. Белые пятна

13:05 Великие мифы. Одиссея. Человек, который бросил вызов богам

13:35 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия

14:25 Рассказы из русской истории

15:20 Лаборатория будущего. Психрофилы

15:35 Зелёный огонёк

16:45 Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Дмитрий Маслеев, Игорь Петренко, Юрий Башмет на VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину

18:55 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 6-я серия

19:50 Трое в лодке, не считая собаки

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Дмитрий Харатьян с группой «Cocktail Project» и группа «Калинов мост»

00:15 Москва

01:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия

02:05 Искатели. Пропавшая крепость



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:40 Пятница News. 160-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

07:10 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

08:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

09:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

09:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»

11:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 15-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

18:50 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия

20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 22-я серия

22:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 16-я серия

23:40 Пятьдесят оттенков серого

01:50 Тайна в их глазах

03:30 Пятница News. 160-я серия

03:50 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»

04:40 Пятница News. 160-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:05 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:30 Барышня-крестьянка

08:15 Наше кино. История большой любви. Обаятельные алкоголики советского кино

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Человек с бульвара Капуцинов

11:55 Дурная кровь. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Дурная кровь. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Дурная кровь. 7-я - 14-я серии

01:20 Слава. 1-я - 4-я серии

04:45 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 10 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 10 сентября 2022 на весь день Программа передач ТНТ на 10 сентября 2022 на весь день СТС - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день Пятница - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день









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