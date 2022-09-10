Программа передач Первый канал на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 10 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 10.09.2022
02:25 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!«
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:30 Приходите завтра...
15:25 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова
16:55 Архитектор времени
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
19:50 Три аккорда
21:00 Время
21:35 Три аккорда
23:00 Про Любовь
01:10 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.