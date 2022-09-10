Программа передач Первый канал на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 10 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



02:25 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!«

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:30 Приходите завтра...

15:25 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова

16:55 Архитектор времени

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером

19:50 Три аккорда

21:00 Время

21:35 Три аккорда

23:00 Про Любовь

01:10 Наедине со всеми

03:35 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.