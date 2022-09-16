Программа передач Первый канал на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 16 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 16.09.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2022
23:40 «Марина Цветаева. «В моей руке - лишь горстка пепла!»
00:50 Наедине со всеми
01:40 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.