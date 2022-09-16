Программа передач Первый канал на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 16 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2022

23:40 «Марина Цветаева. «В моей руке - лишь горстка пепла!»

00:50 Наедине со всеми

01:40 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.