Программа передач Первый канал на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 22 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 22.09.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Мосгаз. Дело №8: Западня. 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.