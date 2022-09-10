Программа передач Россия 1 на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Тамбовская область. Вишневый джем

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Доктор Мясников

12:55 И шарик вернется. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Не твое дело

00:55 Так поступает женщина

04:05 Осенние заботы



В программе передач возможны изменения.