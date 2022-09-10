Программа передач Россия 1 на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.
Программа передач на 10.09.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Тамбовская область. Вишневый джем
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Доктор Мясников
12:55 И шарик вернется. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Не твое дело
00:55 Так поступает женщина
04:05 Осенние заботы
В программе передач возможны изменения.