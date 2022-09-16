Программа передач Россия 1 на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:50 Улыбка на ночь

00:55 Сухарь

04:10 Срочно в номер!-2. 2-я серия - «Универсал-лото»



В программе передач возможны изменения.