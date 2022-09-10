Программа передач ТВЦ на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 10.09.2022
04:35 Закаты и рассветы. 1-я - 4-я серии
07:35 Православная энциклопедия. Ненавистная рознь мира сего. Продолжение разговора. Путешествие в Истомино. Каролингское возрождение. Продолжение беседы
08:00 Московский романс. 1-я серия
08:50 Московский романс. 2-я серия
09:50 Девушка без адреса
11:30 События
11:45 Верные друзья
13:25 Петровка, 38
14:30 События
14:50 Петровка, 38
15:30 Огарева, 6
17:10 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Тайная комната Билла Клинтона
00:05 90-е. Сердце Ельцина
00:50 Специальный репортаж. Возвращение в реальность
01:15 Хватит слухов! 56-я серия
01:45 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы
02:25 Хроники московского быта. Возраст-приговор
03:05 Хроники московского быта. Трудный ребенок
03:45 Хроники московского быта. Месть фанатки
04:25 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра
В программе передач возможны изменения.