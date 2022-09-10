Программа передач ТВЦ на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



04:35 Закаты и рассветы. 1-я - 4-я серии

07:35 Православная энциклопедия. Ненавистная рознь мира сего. Продолжение разговора. Путешествие в Истомино. Каролингское возрождение. Продолжение беседы

08:00 Московский романс. 1-я серия

08:50 Московский романс. 2-я серия

09:50 Девушка без адреса

11:30 События

11:45 Верные друзья

13:25 Петровка, 38

14:30 События

14:50 Петровка, 38

15:30 Огарева, 6

17:10 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Тайная комната Билла Клинтона

00:05 90-е. Сердце Ельцина

00:50 Специальный репортаж. Возвращение в реальность

01:15 Хватит слухов! 56-я серия

01:45 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы

02:25 Хроники московского быта. Возраст-приговор

03:05 Хроники московского быта. Трудный ребенок

03:45 Хроники московского быта. Месть фанатки

04:25 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра



В программе передач возможны изменения.