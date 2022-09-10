Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 10 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 10.09.2022

04:35 Закаты и рассветы. 1-я - 4-я серии
07:35 Православная энциклопедия. Ненавистная рознь мира сего. Продолжение разговора. Путешествие в Истомино. Каролингское возрождение. Продолжение беседы
08:00 Московский романс. 1-я серия
08:50 Московский романс. 2-я серия
09:50 Девушка без адреса
11:30 События
11:45 Верные друзья
13:25 Петровка, 38
14:30 События
14:50 Петровка, 38
15:30 Огарева, 6
17:10 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум« с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Тайная комната Билла Клинтона
00:05 90-е. Сердце Ельцина
00:50 Специальный репортаж. Возвращение в реальность
01:15 Хватит слухов! 56-я серия
01:45 Хроники московского быта. Кремлёвские ловеласы
02:25 Хроники московского быта. Возраст-приговор
03:05 Хроники московского быта. Трудный ребенок
03:45 Хроники московского быта. Месть фанатки
04:25 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТВЦ на 8 сентября 2022
  • ТВЦ - программа передач на 7 сентября 2022 года на весь день
  • ТВЦ - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день
  • Программа передач ТВЦ на 9 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач ТВ России на субботу 10 сентября 2022 года. Телепрограмма ...
    •




    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 6-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начался 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 6-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 7-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 8 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Формула-1 2022 - расписание сезона и календарь гонок

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 9 сентября 2022 года
    9 сентября знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин
    Принц Чарльз, король Великобритании Карл III - сколько лет, биография, возраст, фото в молодости
    Королева Елизавета II - сколько лет, фото в молодости, биография, возраст
    Курс евро ЦБ РФ на 9 сентября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 9 сентября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 8 сентября 2022
    Рыбы - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 10 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru