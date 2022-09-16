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Программа передач ТВЦ на 16 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 16.09.2022

04:45 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе
05:25 Мой герой. Дарья Юрская
06:00 Настроение
08:20 Каинова печать. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Каинова печать. 4-я серия
12:30 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия
13:28 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия
15:57 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. Судьба - блондинка
17:50 События
18:15 Красавица и воры. 1-я серия
19:06 Красавица и воры. 2-я серия
20:00 Опасный круиз. 1-я серия
20:56 Опасный круиз. 2-я серия
22:00 В центре событий с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Телебайки
00:40 Три плюс два
02:20 Я объявляю Вам войну
03:40 Петровка, 38
03:55 Вечная жизнь Александра Христофорова

В программе передач возможны изменения.









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