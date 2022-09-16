Программа передач ТВЦ на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



04:45 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе

05:25 Мой герой. Дарья Юрская

06:00 Настроение

08:20 Каинова печать. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Каинова печать. 4-я серия

12:30 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия

13:28 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Котов обижать не рекомендуется. 1-я серия

15:57 Котов обижать не рекомендуется. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. Судьба - блондинка

17:50 События

18:15 Красавица и воры. 1-я серия

19:06 Красавица и воры. 2-я серия

20:00 Опасный круиз. 1-я серия

20:56 Опасный круиз. 2-я серия

22:00 В центре событий с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Телебайки

00:40 Три плюс два

02:20 Я объявляю Вам войну

03:40 Петровка, 38

03:55 Вечная жизнь Александра Христофорова



В программе передач возможны изменения.