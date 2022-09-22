Программа передач ТВЦ на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 22.09.2022



04:45 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые

05:20 Мой герой. Ольга Остроумова

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Новые старые инфекции

08:45 Три в одном-8. 1-я серия

09:40 Три в одном-8. 2-я серия

10:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых

11:30 События

11:50 Практика-2. 31-я серия

12:40 Практика-2. 32-я серия

13:40 Мой герой. Денис Клявер

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Пригласи в дом призрака. 1-я серия

16:00 Пригласи в дом призрака. 2-я серия

16:55 Прощание. Валентина Малявина

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Котейка-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звездные браки-ошибки

23:10 Гипноз и криминал

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 2-й

01:25 Разлучённые властью

02:05 Убийство, оплаченное нефтью

02:45 Осторожно, мошенники! Хапуги в законе

03:15 Пригласи в дом призрака. 1-я серия

03:55 Пригласи в дом призрака. 2-я серия

04:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых



В программе передач возможны изменения.