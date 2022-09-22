Программа передач ТВЦ на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 22.09.2022
04:45 Ольга Остроумова. Не все слёзы фальшивые
05:20 Мой герой. Ольга Остроумова
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Новые старые инфекции
08:45 Три в одном-8. 1-я серия
09:40 Три в одном-8. 2-я серия
10:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых
11:30 События
11:50 Практика-2. 31-я серия
12:40 Практика-2. 32-я серия
13:40 Мой герой. Денис Клявер
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Пригласи в дом призрака. 1-я серия
16:00 Пригласи в дом призрака. 2-я серия
16:55 Прощание. Валентина Малявина
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Котейка-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звездные браки-ошибки
23:10 Гипноз и криминал
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 2-й
01:25 Разлучённые властью
02:05 Убийство, оплаченное нефтью
02:45 Осторожно, мошенники! Хапуги в законе
03:15 Пригласи в дом призрака. 1-я серия
03:55 Пригласи в дом призрака. 2-я серия
04:40 Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых
В программе передач возможны изменения.