Программа передач НТВ на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Королева дороги

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Черный пес-3

23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:40 Захар Прилепин. Уроки русского

02:05 Квартирный вопрос

02:55 Таинственная Россия

03:35 Мент в законе-6. «Игра в кости», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.