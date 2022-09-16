Программа передач НТВ на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 16.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Полный расчет
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Королева дороги
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я и 2-я серии. «Вирус для президента», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Черный пес-3
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:40 Захар Прилепин. Уроки русского
02:05 Квартирный вопрос
02:55 Таинственная Россия
03:35 Мент в законе-6. «Игра в кости», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.