Программа передач НТВ на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 22.09.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Мечта

05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Дожить до премьеры

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Внебрачный или законный сын?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач. Сезон 1. «Крути педали», 1-я и 2-я серии

21:45 Стая. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 ЧП. Расследование

00:35 Поздняков

00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука сделает коррупцию невозможной

01:50 Мент в законе-6. «Чужая земля», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага



В программе передач возможны изменения.