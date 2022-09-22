Программа передач НТВ на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 22.09.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Мечта
05:40 Улицы разбитых фонарей-13. Дожить до премьеры
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Телохранитель», 1-я и 2-я серии. «Ловушка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Внебрачный или законный сын?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач. Сезон 1. «Крути педали», 1-я и 2-я серии
21:45 Стая. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 ЧП. Расследование
00:35 Поздняков
00:50 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука сделает коррупцию невозможной
01:50 Мент в законе-6. «Чужая земля», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-13. Враг твоего врага
В программе передач возможны изменения.