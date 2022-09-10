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Программа передач Пятый канал на 10 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 10 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 10.09.2022

05:00 Такая работа. Жизнь и смерть
05:15 Такая работа. Цена удачи
05:50 Такая работа. Невидимка
06:30 Такая работа. Автобойня
07:05 Такая работа. Восточные сказки
07:40 Такая работа. Выстрел из прошлого
08:15 Такая работа. Настоящий друг
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар
10:45 Наводчица. 1-я - 4-я серии
14:25 След. Социальный лифт
15:15 След. Игра втемную
16:05 След. Ангел тьмы
16:50 След. Бешеный зверь
17:40 След. Маски
18:40 След. Исчезнувший свидетель
19:30 След. Дама телеги
20:20 След. Пропавшие
21:10 След. Гость из прошлого
21:50 След. Демон
22:30 След. Нулевой пациент
23:10 След. Прекрасная шляпница
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Последняя надежда
01:40 Прокурорская проверка. Дурдом
02:30 Прокурорская проверка. Осторожно, консервы
03:20 Прокурорская проверка. Темное дело
04:10 Прокурорская проверка. Мой сынок

В программе передач возможны изменения.









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