Программа передач Пятый канал на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 10 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



05:00 Такая работа. Жизнь и смерть

05:15 Такая работа. Цена удачи

05:50 Такая работа. Невидимка

06:30 Такая работа. Автобойня

07:05 Такая работа. Восточные сказки

07:40 Такая работа. Выстрел из прошлого

08:15 Такая работа. Настоящий друг

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Юрий Яковлев. В плену женских чар

10:45 Наводчица. 1-я - 4-я серии

14:25 След. Социальный лифт

15:15 След. Игра втемную

16:05 След. Ангел тьмы

16:50 След. Бешеный зверь

17:40 След. Маски

18:40 След. Исчезнувший свидетель

19:30 След. Дама телеги

20:20 След. Пропавшие

21:10 След. Гость из прошлого

21:50 След. Демон

22:30 След. Нулевой пациент

23:10 След. Прекрасная шляпница

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Последняя надежда

01:40 Прокурорская проверка. Дурдом

02:30 Прокурорская проверка. Осторожно, консервы

03:20 Прокурорская проверка. Темное дело

04:10 Прокурорская проверка. Мой сынок



В программе передач возможны изменения.