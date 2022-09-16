Программа передач Пятый канал на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 16 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть

06:05 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть

06:45 Усатый нянь

08:10 Америкэн бой

09:00 Известия

09:25 Америкэн бой

10:45 Свои

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Возвращение. 3-я - 7-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 7-я - 8-я серии

19:40 След. Я знаю, что вы сделали

20:20 След. Выкуп за невесту

20:50 След. Золотые слова

21:40 След. Лучшая жизнь

22:25 След. Общественно - полезный труп

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё

00:55 Свои-5. Проклятый лес

01:35 Свои-5. Дайте ему умереть

02:10 Свои-5. Обман и предательство

02:45 Свои-5. Игра по-крупному

03:25 Такая работа. Двуличие

04:00 Такая работа. Кровавый след

04:40 Такая работа. Роковая ошибка



В программе передач возможны изменения.