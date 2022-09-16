Программа передач Пятый канал на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 16 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 16.09.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 1-я часть
06:05 Улицы разбитых фонарей-3. «Парень из нашего города», 2-я часть
06:45 Усатый нянь
08:10 Америкэн бой
09:00 Известия
09:25 Америкэн бой
10:45 Свои
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 3-я - 7-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 7-я - 8-я серии
19:40 След. Я знаю, что вы сделали
20:20 След. Выкуп за невесту
20:50 След. Золотые слова
21:40 След. Лучшая жизнь
22:25 След. Общественно - полезный труп
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё
00:55 Свои-5. Проклятый лес
01:35 Свои-5. Дайте ему умереть
02:10 Свои-5. Обман и предательство
02:45 Свои-5. Игра по-крупному
03:25 Такая работа. Двуличие
04:00 Такая работа. Кровавый след
04:40 Такая работа. Роковая ошибка
В программе передач возможны изменения.