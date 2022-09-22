Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятый канал на 22 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятого канала на 22 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 22.09.2022

05:00 Известия
05:25 Учитель в законе. Возвращение. 23-я - 26-я серии
08:30 День ангела
09:00 Известия
09:25 Барсы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 27-я - 31-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 31-я - 32-я серии
19:20 След. Хрустальный замок
20:10 След. Темная история
20:55 След. Ночной охотник
21:40 След. Наполеон
22:25 След. Медовый сомелье
23:10 Свои-5. Вера и ложь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Красная черта
01:10 След. Общественно - полезный труп
01:45 След. Шутки разума
02:25 След. Заказ на выбор
03:00 Детективы. Оборотень в спальном районе
03:25 Детективы. Два ноль
04:00 Детективы. Ревнивый муж
04:30 Детективы. Месть старой актрисы

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятый канал на 20 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятый канал на 19 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятый канал на 18 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Пятый канал на 17 сентября 2022 на весь день
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 21 сентября, результаты игр

    КХЛ 2022 2023

    Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

    Расписание трансляций матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 11-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022. Расписание матчей, участники

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею, пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

    500 голов в НХЛ. Овечкин и другие

    Овечкин 500 голов в НХЛ

    Из российских хоккеистов только нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг рубежа в 500 голов за карьеру. Овечкин стал 6-м европейцем, преодолевшим эту отметку.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.











    Рыбы - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Водолей - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Стрелец - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Козерог - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Скорпион - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Весы - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Дева - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Лев - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Рак - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    Близнецы - самый точный гороскоп на 23 сентября 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru