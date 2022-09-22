Программа передач Пятый канал на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 22 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 22.09.2022
05:00 Известия
05:25 Учитель в законе. Возвращение. 23-я - 26-я серии
08:30 День ангела
09:00 Известия
09:25 Барсы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Учитель в законе. Возвращение. 27-я - 31-я серии
17:30 Известия
18:00 Учитель в законе. Возвращение. 31-я - 32-я серии
19:20 След. Хрустальный замок
20:10 След. Темная история
20:55 След. Ночной охотник
21:40 След. Наполеон
22:25 След. Медовый сомелье
23:10 Свои-5. Вера и ложь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Красная черта
01:10 След. Общественно - полезный труп
01:45 След. Шутки разума
02:25 След. Заказ на выбор
03:00 Детективы. Оборотень в спальном районе
03:25 Детективы. Два ноль
04:00 Детективы. Ревнивый муж
04:30 Детективы. Месть старой актрисы
В программе передач возможны изменения.