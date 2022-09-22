Программа передач Пятый канал на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятого канала на 22 сентября 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 22.09.2022



05:00 Известия

05:25 Учитель в законе. Возвращение. 23-я - 26-я серии

08:30 День ангела

09:00 Известия

09:25 Барсы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Учитель в законе. Возвращение. 27-я - 31-я серии

17:30 Известия

18:00 Учитель в законе. Возвращение. 31-я - 32-я серии

19:20 След. Хрустальный замок

20:10 След. Темная история

20:55 След. Ночной охотник

21:40 След. Наполеон

22:25 След. Медовый сомелье

23:10 Свои-5. Вера и ложь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Красная черта

01:10 След. Общественно - полезный труп

01:45 След. Шутки разума

02:25 След. Заказ на выбор

03:00 Детективы. Оборотень в спальном районе

03:25 Детективы. Два ноль

04:00 Детективы. Ревнивый муж

04:30 Детективы. Месть старой актрисы



В программе передач возможны изменения.