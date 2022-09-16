Программа передач Домашний на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



04:35 Женская консультация. 5-я серия

05:25 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»

13:15 Порча. Порча на документы

13:45 Знахарка. Петля

14:20 Верну любимого. Второй шанс

14:50 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии

19:00 С чистого листа. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Страх крови«. «Голодная смерть«

00:00 Знахарка. Петля

00:35 Верну любимого. Второй шанс

01:05 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 Женская консультация. 6-я серия



В программе передач возможны изменения.