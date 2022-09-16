Программа передач Домашний на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.
Программа передач на 16.09.2022
04:35 Женская консультация. 5-я серия
05:25 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»
13:15 Порча. Порча на документы
13:45 Знахарка. Петля
14:20 Верну любимого. Второй шанс
14:50 Идеальный выбор. 1-я - 4-я серии
19:00 С чистого листа. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Страх крови«. «Голодная смерть«
00:00 Знахарка. Петля
00:35 Верну любимого. Второй шанс
01:05 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 Женская консультация. 6-я серия
В программе передач возможны изменения.