Программа передач Домашний на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Домашний на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.



Программа передач на 22.09.2022



04:35 Женская консультация. 15-я серия

05:25 6 кадров

05:30 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

13:10 Порча. Папина любовь

13:40 Знахарка. Хрипун

14:15 Верну любимого. Кубок Стэнли

14:45 Она, он и она. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню. 1-я серия

19:00 Слабое звено. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. «У колыбели». «Древо семьи»

00:15 Знахарка. Хрипун

00:45 Верну любимого. Кубок Стэнли

01:15 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»

02:10 Тест на отцовство

03:50 Давай разведёмся!

04:40 Женская консультация. 16-я серия



В программе передач возможны изменения.