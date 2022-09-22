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Программа передач Домашний на 22 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Домашний на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Домашний транслируются следующие передачи.

Программа передач на 22.09.2022

04:35 Женская консультация. 15-я серия
05:25 6 кадров
05:30 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
13:10 Порча. Папина любовь
13:40 Знахарка. Хрипун
14:15 Верну любимого. Кубок Стэнли
14:45 Она, он и она. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню. 1-я серия
19:00 Слабое звено. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. «У колыбели». «Древо семьи»
00:15 Знахарка. Хрипун
00:45 Верну любимого. Кубок Стэнли
01:15 Понять. Простить. «Созависимость». «Чужой муж»
02:10 Тест на отцовство
03:50 Давай разведёмся!
04:40 Женская консультация. 16-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Домашний на 20 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Домашний на 19 сентября 2022 на весь день
  • Программа передач Домашний на 18 сентября 2022 на весь день
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