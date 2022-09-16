Программа передач ТНТ на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



05:00 Comedy Баттл. 7-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:00 Приключения Пети и Волка

07:15 Снежная королева-2. Перезаморозка

08:30 Звездная кухня. 1-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 5. 185-я - 204-я серии

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я серия

22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 140-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 26-я серия

01:00 Довод

03:20 Импровизация. Сезон 3. 71-я серия

04:10 Comedy Баттл. 8-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия



В программе передач возможны изменения.