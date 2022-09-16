Программа передач ТНТ на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 16.09.2022
05:00 Comedy Баттл. 7-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
07:15 Снежная королева-2. Перезаморозка
08:30 Звездная кухня. 1-я серия
09:00 СашаТаня. Сезон 5. 185-я - 204-я серии
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 13-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 751-я серия
22:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 140-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 26-я серия
01:00 Довод
03:20 Импровизация. Сезон 3. 71-я серия
04:10 Comedy Баттл. 8-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия
В программе передач возможны изменения.