Программа передач ТНТ на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТНТ на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТНТ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 22.09.2022
04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 37-я серия
07:00 Приключения Пети и Волка
08:30 Перезагрузка. 522-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 117-я - 124-я серии
13:00 СашаТаня. 71-я - 80-я серии
18:00 Жуки. Сезон 2. 29-я - 32-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 273-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 274-я серия
21:00 Капельник. Сезон 1. 4-я серия
21:55 Колдовство: Новый ритуал
23:45 Бэтмен и Робин
02:00 Импровизация. Сезон 4. 81-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 4. 82-я серия
03:35 Comedy Баттл. 14-я серия
04:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
В программе передач возможны изменения.