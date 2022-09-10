Программа передач СТС на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



02:30 Спасти рядового Райана

05:05 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 260-я - 262-я серии

06:05 Фиксики

06:25 Ох и Ах

06:35 Ох и Ах идут в поход

06:45 Три кота. Золотая рыбка

06:50 Три кота. Цирковое представление

06:55 Три кота. Пожарная станция

07:00 Три кота. Дикие приключения

07:10 Три кота. Игра в молчанку

07:15 Три кота. Пришельцы

07:20 Три кота. Конкурс красоты

07:25 Три кота. Хорошие манеры

07:30 Царевны. Отражения

07:40 Царевны. Любимая игрушка

07:45 Царевны

07:55 Царевны. Грёза 3

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет

08:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 4-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Триумфальная сварка

10:40 Камуфляж и шпионаж

12:40 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»

15:35 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

18:35 Перси Джексон и похититель молний

21:00 Перси Джексон и море чудовищ

23:05 Однажды в Голливуде

02:15 Холмс и Ватсон

03:35 6 кадров. Сезон 6. 40-я - 43-я серии



В программе передач возможны изменения.