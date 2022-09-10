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Программа передач СТС на 10 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма СТС на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.

Программа передач на 10.09.2022

02:30 Спасти рядового Райана
05:05 6 кадров. Сезон 6. 39-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 55-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 260-я - 262-я серии
06:05 Фиксики
06:25 Ох и Ах
06:35 Ох и Ах идут в поход
06:45 Три кота. Золотая рыбка
06:50 Три кота. Цирковое представление
06:55 Три кота. Пожарная станция
07:00 Три кота. Дикие приключения
07:10 Три кота. Игра в молчанку
07:15 Три кота. Пришельцы
07:20 Три кота. Конкурс красоты
07:25 Три кота. Хорошие манеры
07:30 Царевны. Отражения
07:40 Царевны. Любимая игрушка
07:45 Царевны
07:55 Царевны. Грёза 3
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет
08:25 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Ш»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 4-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Триумфальная сварка
10:40 Камуфляж и шпионаж
12:40 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»
15:35 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
18:35 Перси Джексон и похититель молний
21:00 Перси Джексон и море чудовищ
23:05 Однажды в Голливуде
02:15 Холмс и Ватсон
03:35 6 кадров. Сезон 6. 40-я - 43-я серии

В программе передач возможны изменения.









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