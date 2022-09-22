Программа передач СТС на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма СТС на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.



Программа передач на 22.09.2022



05:00 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Сюрприз для мамы

06:10 Три кота. Зарядка с Коржиком

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:45 Воронины. Сезон 9. 13-я - 16-я серии

10:50 Ван Хельсинг

13:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 7-я - 15-я серии

18:30 Классная Катя. Сезон 1. 11-я серия

19:30 Классная Катя. Сезон 1. 13-я серия

20:00 Небоскрёб

22:00 Штурм Белого дома

00:35 Перевозчик: Наследие

02:20 Пекарь и красавица. Сезон 1. 10-я - 13-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 33-я серии



В программе передач возможны изменения.