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Программа передач СТС на 22 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма СТС на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала СТС транслируются следующие передачи.

Программа передач на 22.09.2022

05:00 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 8. 30-я серия
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Сюрприз для мамы
06:10 Три кота. Зарядка с Коржиком
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:45 Воронины. Сезон 9. 13-я - 16-я серии
10:50 Ван Хельсинг
13:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 7-я - 15-я серии
18:30 Классная Катя. Сезон 1. 11-я серия
19:30 Классная Катя. Сезон 1. 13-я серия
20:00 Небоскрёб
22:00 Штурм Белого дома
00:35 Перевозчик: Наследие
02:20 Пекарь и красавица. Сезон 1. 10-я - 13-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 33-я серии

В программе передач возможны изменения.









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