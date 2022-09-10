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Программа передач Матч ТВ на 10 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 10.09.2022

05:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
05:30 РецепТура
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс - Э. Смит. З. Магомедшарипов - Дж. Стивенс
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Забойный реванш
11:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
12:20 Новости
12:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Казахстан. Прямой эфир
13:25 Все на Матч!
13:40 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
15:10 Все на Матч!
15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Португалия. Прямой эфир
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Единство героев
02:55 Новости
03:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Казахстан
04:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Португалия

В программе передач возможны изменения.









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