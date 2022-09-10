Программа передач Матч ТВ на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



05:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

05:30 РецепТура

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Джонс - Э. Смит. З. Магомедшарипов - Дж. Стивенс

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Забойный реванш

11:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

12:20 Новости

12:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Казахстан. Прямой эфир

13:25 Все на Матч!

13:40 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

15:10 Все на Матч!

15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Португалия. Прямой эфир

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Единство героев

02:55 Новости

03:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Казахстан

04:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Россия - Португалия



В программе передач возможны изменения.