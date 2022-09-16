Программа передач Матч ТВ на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Третий тайм

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 СОБР

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Дарья Пикалова

13:00 Тюряга

15:15 Новости

15:20 Футбол. Еврокубки. Обзор

15:55 Все на Матч!

16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Герта». Прямой эфир

23:30 Кикбоксинг. Международный турнир «Кубок Лотоса». В. Минеев - Э. Джун. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

00:50 Точная ставка

01:10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

02:10 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук

02:55 Новости

03:00 Агент

04:50 Лица страны. Дарья Пикалова



В программе передач возможны изменения.