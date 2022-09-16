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Программа передач Матч ТВ на 16 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Матч ТВ на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 16.09.2022

04:50 Специальный репортаж
05:05 Третий тайм
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 СОБР
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Дарья Пикалова
13:00 Тюряга
15:15 Новости
15:20 Футбол. Еврокубки. Обзор
15:55 Все на Матч!
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
18:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Герта». Прямой эфир
23:30 Кикбоксинг. Международный турнир «Кубок Лотоса». В. Минеев - Э. Джун. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
00:50 Точная ставка
01:10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
02:10 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук
02:55 Новости
03:00 Агент
04:50 Лица страны. Дарья Пикалова

В программе передач возможны изменения.









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