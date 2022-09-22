Программа передач Матч ТВ на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 22.09.2022



04:50 Специальный репортаж

05:05 Наши иностранцы

05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 На всех широтах

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

13:30 Крид: Наследие Рокки

14:45 Новости

14:50 Крид: Наследие Рокки

16:05 Красная жара

16:50 Новости

16:55 Красная жара

18:15 Все на Матч!

18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир

19:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за 3-е место. Прямой эфир

21:25 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:15 В поисках приключений

01:15 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - К. Ковингтон. П. Ян - Ю. Фэйбер

02:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок

02:55 Новости

03:00 Рождённый защищать

04:50 Специальный репортаж



В программе передач возможны изменения.