Программа передач Матч ТВ на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Матч ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 22.09.2022
04:50 Специальный репортаж
05:05 Наши иностранцы
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 На всех широтах
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
13:30 Крид: Наследие Рокки
14:45 Новости
14:50 Крид: Наследие Рокки
16:05 Красная жара
16:50 Новости
16:55 Красная жара
18:15 Все на Матч!
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир
19:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за 3-е место. Прямой эфир
21:25 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:15 В поисках приключений
01:15 Смешанные единоборства. UFC. К. Усман - К. Ковингтон. П. Ян - Ю. Фэйбер
02:25 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок
02:55 Новости
03:00 Рождённый защищать
04:50 Специальный репортаж
В программе передач возможны изменения.