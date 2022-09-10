Программа передач РЕН ТВ на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: солдаты неудачи

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Террор по-киевски: 5 грязных методов

18:10 Лара Крофт

19:30 Новости

20:00 Лара Крофт

21:00 Геракл

23:00 Новости

23:25 Легенда о зеленом рыцаре

02:00 Уйти красиво

03:25 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.