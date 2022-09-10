Программа передач РЕН ТВ на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала РЕН ТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 10.09.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: солдаты неудачи
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Террор по-киевски: 5 грязных методов
18:10 Лара Крофт
19:30 Новости
20:00 Лара Крофт
21:00 Геракл
23:00 Новости
23:25 Легенда о зеленом рыцаре
02:00 Уйти красиво
03:25 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.