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Программа передач Звезда на 10 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Звезда на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач на 10.09.2022

04:20 Пассажир с «Экватора»
05:45 Зимний вечер в Гаграх
07:15 Трембита
08:00 Новости дня
08:15 Трембита
09:20 Легенды телевидения. Андрей Разбаш
10:05 Главный день. Разворот над Атлантикой и Евгений Примаков
10:55 Война миров. Битва против СССР. Союзники-предатели. Франция
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Песни военного кино
13:45 Морской бой
14:40 Москва - фронту
15:30 Ступени Победы. ПВО Москвы
16:20 Ступени Победы. Битва за Москву
17:05 Военная приемка. След в истории. 1941. Операция «Кремль-невидимка»
18:15 Праздничный концерт Дорожного Радио: «С днем рождения, Москва!»
21:10 Человек с бульвара Капуцинов
22:50 Трембита
00:35 Атака
02:05 День свадьбы придется уточнить
03:40 Взятки гладки

В программе передач возможны изменения.









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