Программа передач Звезда на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



04:20 Пассажир с «Экватора»

05:45 Зимний вечер в Гаграх

07:15 Трембита

08:00 Новости дня

08:15 Трембита

09:20 Легенды телевидения. Андрей Разбаш

10:05 Главный день. Разворот над Атлантикой и Евгений Примаков

10:55 Война миров. Битва против СССР. Союзники-предатели. Франция

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Песни военного кино

13:45 Морской бой

14:40 Москва - фронту

15:30 Ступени Победы. ПВО Москвы

16:20 Ступени Победы. Битва за Москву

17:05 Военная приемка. След в истории. 1941. Операция «Кремль-невидимка»

18:15 Праздничный концерт Дорожного Радио: «С днем рождения, Москва!»

21:10 Человек с бульвара Капуцинов

22:50 Трембита

00:35 Атака

02:05 День свадьбы придется уточнить

03:40 Взятки гладки



В программе передач возможны изменения.