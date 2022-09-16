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Программа передач Звезда на 16 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Звезда на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач на 16.09.2022

03:50 Настоящие. 5-я и 8-я серии
07:10 Титаник
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. Шесть дней
11:35 Опережая выстрел. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Опережая выстрел. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Опережая выстрел. 6-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Игорь Саруханов
23:55 Рожденная революцией. Шесть дней
01:20 Это мы не проходили
03:00 Небесный тихоход
04:15 Раз на раз не приходится

В программе передач возможны изменения.









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