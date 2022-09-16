Программа передач Звезда на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



03:50 Настоящие. 5-я и 8-я серии

07:10 Титаник

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. Шесть дней

11:35 Опережая выстрел. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Опережая выстрел. 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Опережая выстрел. 6-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Игорь Саруханов

23:55 Рожденная революцией. Шесть дней

01:20 Это мы не проходили

03:00 Небесный тихоход

04:15 Раз на раз не приходится



В программе передач возможны изменения.