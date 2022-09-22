Программа передач Звезда на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.



Программа передач на 22.09.2022



03:25 Последняя встреча. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «Штурмовики. Су-25 против A-10 «Thunderbolt II»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»

00:55 Тревожный вылет

02:25 Легендарные самолеты. МиГ-21

03:05 Последняя встреча. 13-я и 16-я серии



В программе передач возможны изменения.