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Программа передач Звезда на 22 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Звезда на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.

Программа передач на 22.09.2022

03:25 Последняя встреча. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Штурмовики. Су-25 против A-10 «Thunderbolt II»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»
00:55 Тревожный вылет
02:25 Легендарные самолеты. МиГ-21
03:05 Последняя встреча. 13-я и 16-я серии

В программе передач возможны изменения.









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