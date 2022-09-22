Программа передач Звезда на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Звезда на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Звезда транслируются следующие передачи.
Программа передач на 22.09.2022
03:25 Последняя встреча. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последняя встреча. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «Штурмовики. Су-25 против A-10 «Thunderbolt II»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рожденная революцией. 1-я часть - «Последняя встреча»
00:55 Тревожный вылет
02:25 Легендарные самолеты. МиГ-21
03:05 Последняя встреча. 13-я и 16-я серии
В программе передач возможны изменения.