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Программа передач Культура на 10 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 10.09.2022

06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс»
07:05 «Петух и краски». «Про бегемота, который боялся прививок»
07:40 Здравствуй, Москва
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья
10:40 Долгая счастливая жизнь
11:55 Земля людей. Крымские эстонцы. Дом весны
12:25 Черные дыры. Белые пятна
13:05 Великие мифы. Одиссея. Человек, который бросил вызов богам
13:35 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия
14:25 Рассказы из русской истории
15:20 Лаборатория будущего. Психрофилы
15:35 Зелёный огонёк
16:45 Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Дмитрий Маслеев, Игорь Петренко, Юрий Башмет на VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину
18:55 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 6-я серия
19:50 Трое в лодке, не считая собаки
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Дмитрий Харатьян с группой «Cocktail Project» и группа «Калинов мост»
00:15 Москва
01:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия
02:05 Искатели. Пропавшая крепость

В программе передач возможны изменения.









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