Программа передач Культура на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



06:30 Библейский сюжет. Джеймс Джойс «Улисс»

07:05 «Петух и краски». «Про бегемота, который боялся прививок»

07:40 Здравствуй, Москва

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Неизвестные маршруты России. Северная Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья

10:40 Долгая счастливая жизнь

11:55 Земля людей. Крымские эстонцы. Дом весны

12:25 Черные дыры. Белые пятна

13:05 Великие мифы. Одиссея. Человек, который бросил вызов богам

13:35 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия

14:25 Рассказы из русской истории

15:20 Лаборатория будущего. Психрофилы

15:35 Зелёный огонёк

16:45 Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Дмитрий Маслеев, Игорь Петренко, Юрий Башмет на VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину

18:55 Александр Ширвиндт. Ушедшая натура. 6-я серия

19:50 Трое в лодке, не считая собаки

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Дмитрий Харатьян с группой «Cocktail Project» и группа «Калинов мост»

00:15 Москва

01:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 2-я серия

02:05 Искатели. Пропавшая крепость



В программе передач возможны изменения.