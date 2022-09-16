Программа передач Культура на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Дома с видом на сцену

07:00 Новости культуры

07:05 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых

07:30 Новости культуры

07:40 Шигирский идол

08:25 Новости культуры

08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 4-я часть

08:55 Забытое ремесло. Цирюльник

09:10 Баязет. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. Девушка с характером

11:55 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин. «Фазиль»

12:25 Спрут. 4-я серия

13:35 Георгий Менглет. Легкий талант

14:15 Дороги старых мастеров. Магия стекла

14:30 Поедем в Царское село. Зачем в Софии наш полк?

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Кандалакша и ее окрестности (Мурманская область)

15:35 Энигма. Богдан Волков

16:15 Забытое ремесло. Извозчик

16:35 Баязет. 2-я серия

17:20 Шигирский идол

18:05 Царская ложа

18:45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 года

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки

20:35 Линия жизни. Владимир Минин

21:30 Пятьдесят на пятьдесят

23:00 2 Верник 2. Елена Шанина

23:45 Новости культуры

00:05 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Антигона

02:05 «Как один мужик двух генералов прокормил». «Это совсем не про это»

02:30 Поедем в Царское село. Зачем в Софии наш полк?



В программе передач возможны изменения.



















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