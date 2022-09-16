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Программа передач Культура на 16 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Культура на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.

Программа передач на 16.09.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Дома с видом на сцену
07:00 Новости культуры
07:05 Роман в камне. Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых
07:30 Новости культуры
07:40 Шигирский идол
08:25 Новости культуры
08:30 Театральная летопись. К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской. 4-я часть
08:55 Забытое ремесло. Цирюльник
09:10 Баязет. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. Девушка с характером
11:55 Открытая книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин. «Фазиль»
12:25 Спрут. 4-я серия
13:35 Георгий Менглет. Легкий талант
14:15 Дороги старых мастеров. Магия стекла
14:30 Поедем в Царское село. Зачем в Софии наш полк?
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Кандалакша и ее окрестности (Мурманская область)
15:35 Энигма. Богдан Волков
16:15 Забытое ремесло. Извозчик
16:35 Баязет. 2-я серия
17:20 Шигирский идол
18:05 Царская ложа
18:45 Муслиму Магомаеву посвящается. Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 года
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
20:35 Линия жизни. Владимир Минин
21:30 Пятьдесят на пятьдесят
23:00 2 Верник 2. Елена Шанина
23:45 Новости культуры
00:05 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. Антигона
02:05 «Как один мужик двух генералов прокормил». «Это совсем не про это»
02:30 Поедем в Царское село. Зачем в Софии наш полк?

В программе передач возможны изменения.









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