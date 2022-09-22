Программа передач Культура на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.
Программа передач на 22.09.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Щусева
07:00 Новости культуры
07:05 Русский стиль. Дворянство
07:30 Новости культуры
07:40 Неаполь - душа барокко
08:30 Новости культуры
08:40 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
09:10 Баязет. 6-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Всего несколько слов в честь Мастера... М. Булгаков». 1991
12:25 Спрут-2. 1-я серия
13:20 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок
13:45 Абсолютный слух
14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Венценосная Золушка
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Национальный костюм калмыков
15:50 2 Верник 2. Елена Шанина
16:35 Баязет. 6-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 4-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Линия жизни. 85 лет Эдуарду Кочергину
21:40 Энигма. Марина Виотти
22:25 Спрут-2. 2-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Всего несколько слов в честь Мастера... М. Булгаков». 1991
01:15 Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова
01:55 Концерт Бориса Березовского в БЗК
02:40 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова
В программе передач возможны изменения.