Программа передач Культура на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Культура на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Культура транслируются следующие передачи.



Программа передач на 22.09.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Щусева

07:00 Новости культуры

07:05 Русский стиль. Дворянство

07:30 Новости культуры

07:40 Неаполь - душа барокко

08:30 Новости культуры

08:40 Легенды мирового кино. Вера Марецкая

09:10 Баязет. 6-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Всего несколько слов в честь Мастера... М. Булгаков». 1991

12:25 Спрут-2. 1-я серия

13:20 Роман в камне. Одинцово. Васильевский замок

13:45 Абсолютный слух

14:30 Блеск и горькие слезы российских императриц. Венценосная Золушка

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Национальный костюм калмыков

15:50 2 Верник 2. Елена Шанина

16:35 Баязет. 6-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 4-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Линия жизни. 85 лет Эдуарду Кочергину

21:40 Энигма. Марина Виотти

22:25 Спрут-2. 2-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Всего несколько слов в честь Мастера... М. Булгаков». 1991

01:15 Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова

01:55 Концерт Бориса Березовского в БЗК

02:40 Первые в мире. Корзинка инженера Шухова



В программе передач возможны изменения.



















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