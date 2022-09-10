Программа передач Пятница на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 10.09.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:40 Пятница News. 160-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
07:10 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
08:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
09:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
09:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»
11:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 15-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия
20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 22-я серия
22:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 16-я серия
23:40 Пятьдесят оттенков серого
01:50 Тайна в их глазах
03:30 Пятница News. 160-я серия
03:50 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»
04:40 Пятница News. 160-я серия
В программе передач возможны изменения.