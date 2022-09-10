Программа передач Пятница на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:40 Пятница News. 160-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

07:10 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

08:30 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

09:10 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

09:55 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 5-я серия - «Екатеринбург»

11:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»

14:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 15-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 25-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

18:50 Мистер Х. Сезон 1. 1-я серия

20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 22-я серия

22:30 Четыре свадьбы. Сезон 1. 16-я серия

23:40 Пятьдесят оттенков серого

01:50 Тайна в их глазах

03:30 Пятница News. 160-я серия

03:50 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»

04:40 Пятница News. 160-я серия



В программе передач возможны изменения.