Программа передач Пятница на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

06:00 Пятница News. 164-я серия

06:20 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

07:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 9-я серия

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия

10:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

11:20 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

12:20 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

13:30 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

14:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

15:50 Эйс Вентура: Розыск домашних животных

17:30 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

19:20 Великолепная семерка

22:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных

23:30 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа

01:10 Пятница News. 166-я серия

01:30 Город грехов

03:30 Пятница News. 165-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



В программе передач возможны изменения.