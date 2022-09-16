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Программа передач Пятница на 16 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Пятница на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.

Программа передач на 16.09.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
06:00 Пятница News. 164-я серия
06:20 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»
07:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 9-я серия
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 10-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 2. 11-я серия
10:20 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
11:20 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
12:20 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
13:30 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
14:40 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
15:50 Эйс Вентура: Розыск домашних животных
17:30 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа
19:20 Великолепная семерка
22:00 Эйс Вентура: Розыск домашних животных
23:30 Эйс Вентура 2: Когда зовет природа
01:10 Пятница News. 166-я серия
01:30 Город грехов
03:30 Пятница News. 165-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

В программе передач возможны изменения.









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