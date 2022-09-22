Программа передач Пятница на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Пятница на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала Пятница транслируются следующие передачи.
Программа передач на 22.09.2022
05:00 Пятница News. 168-я серия
05:30 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
06:40 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 13-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 2. 14-я серия
10:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
11:40 Любовь на выживание. Сезон 1. 7-я серия - «Саша и Алена»
13:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 32-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 1-я серия
22:00 Детектор. Сезон 1. 3-я серия - «Лаура Лукина»
23:20 Великолепная семерка
01:40 Пятница News. 170-я серия
02:00 Пятница News. 170-я серия
02:20 За гранью реальности
03:40 Пятница News. 169-я серия
04:05 Пятница News. 169-я серия
04:10 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:40 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
В программе передач возможны изменения.