Программа передач МИР на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 10.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:05 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:30 Барышня-крестьянка
08:15 Наше кино. История большой любви. Обаятельные алкоголики советского кино
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Человек с бульвара Капуцинов
11:55 Дурная кровь. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Дурная кровь. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Дурная кровь. 7-я - 14-я серии
01:20 Слава. 1-я - 4-я серии
04:45 Наше кино. История большой любви
В программе передач возможны изменения.