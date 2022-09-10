Программа передач МИР на 10 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 10 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 10.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:05 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:30 Барышня-крестьянка

08:15 Наше кино. История большой любви. Обаятельные алкоголики советского кино

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Человек с бульвара Капуцинов

11:55 Дурная кровь. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Дурная кровь. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Дурная кровь. 7-я - 14-я серии

01:20 Слава. 1-я - 4-я серии

04:45 Наше кино. История большой любви



В программе передач возможны изменения.