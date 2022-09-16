Программа передач МИР на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 16.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

07:00 Мультфильмы

08:00 Золушка

09:30 Мы из джаза

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Мы из джаза

11:25 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Женитьба Бальзаминова

21:25 Вокзал для двоих. 1-я и 2-я серии

23:55 Гусарская баллада

01:30 Сердца четырех

03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.