Программа передач МИР на 16 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 16 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.
Программа передач на 16.09.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
07:00 Мультфильмы
08:00 Золушка
09:30 Мы из джаза
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Мы из джаза
11:25 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Женитьба Бальзаминова
21:25 Вокзал для двоих. 1-я и 2-я серии
23:55 Гусарская баллада
01:30 Сердца четырех
03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.