Программа передач МИР на 22 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма МИР на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.



Программа передач на 22.09.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:30 Балабол. 9-я - 13-я серии

10:00 Новости

10:10 Балабол. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Игра в кино

20:20 Игра в кино

21:00 Назад в будущее

21:50 Назад в будущее

22:40 Всемирные игры разума

23:10 Не было печали

00:25 Наше кино. Неувядающие

00:50 Цирк

02:20 Новости

02:35 Специальный репортаж

03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.