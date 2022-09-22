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Программа передач МИР на 22 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма МИР на 22 сентября 2022 года. В эфире телеканала МИР транслируются следующие передачи.

Программа передач на 22.09.2022

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:30 Балабол. 9-я - 13-я серии
10:00 Новости
10:10 Балабол. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Игра в кино
20:20 Игра в кино
21:00 Назад в будущее
21:50 Назад в будущее
22:40 Всемирные игры разума
23:10 Не было печали
00:25 Наше кино. Неувядающие
00:50 Цирк
02:20 Новости
02:35 Специальный репортаж
03:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

В программе передач возможны изменения.









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  • Программа передач МИР на 19 сентября 2022 на весь день
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