Программа передач ТВ России на субботу 17 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на субботу 17 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 17.09.2022



Первый канал



01:40 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет

15:15 Мужики!..

17:10 Игорь Кириллов. «Как молоды мы были...»

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером

19:50 Точь-в-Точь

21:00 Время

21:35 Точь-в-Точь

23:00 «Убийства в стиле Гойи»

00:55 Наедине со всеми

03:10 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Краснодарский край. Мидии

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Родительское право

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песня года с Ангелиной Вовк

20:00 Вести

21:00 Южный циклон

00:55 Девушка с глазами цвета неба

04:00 Жена Штирлица



ТВЦ



03:55 Вечная жизнь Александра Христофорова

05:35 10 самых... Заложники одной роли

06:00 Красавица и воры. 1-я серия

06:46 Красавица и воры. 2-я серия

07:30 Православная энциклопедия. Современное искусство. Может ли быть оно душеполезно? Путешествие в Барятино Что такое теодицея?

08:00 Рита

09:45 Я объявляю Вам войну

11:30 События

11:45 Свадьба в Малиновке

13:30 Серёжки с сапфирами. 1-я серия

14:30 События

14:45 Серёжки с сапфирами. 2-я - 4-я серии

17:25 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Степан Бандера. Теория зла

00:05 90-е. Лебединая песня

00:50 Специальный репортаж. Поколение LAST?!

01:15 Хватит слухов! 57-я серия

01:40 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд

02:20 Актёрские драмы. Шальные браки

03:05 Актёрские драмы. Судьба - блондинка

03:45 Актёрские драмы. Запомним их смешными

04:25 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира



НТВ



03:35 Мент в законе-6. «Игра в кости», 1-я и 2-я серии

05:10 Спето в СССР

05:55 Дельта. Продолжение. «Охота», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Юлианна Караулова

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

23:00 Ты не поверишь!

23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Мураками

01:55 Дачный ответ

02:50 Таинственная Россия

03:30 Мент в законе-6. «Игра в кости», 3-я и 4-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. Роковая ошибка

05:15 Такая работа. Смертельные дороги

05:50 Такая работа. Приманка

06:30 Такая работа. Бумеранг

07:05 Такая работа. Смертельная диета

07:40 Такая работа. Взрывная волна

08:20 Такая работа. Расплата

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой

10:50 Филин. 1-я - 6-я серии

16:10 След. Семеро по лавкам

16:55 След. Заклинание кобры

17:45 След. Двуликий Янус

18:40 След. Забудь меня

19:30 След. Убийца - клоун

20:15 След. Шутки разума

21:10 След. Манускрипт

21:50 След. Банда неудачников

22:40 След. Бонни и Клайд

23:15 След. Вирус рака

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Дети-уроды

01:45 Прокурорская проверка. Пожарная опасность

02:35 Прокурорская проверка. Дурман любви

03:20 Прокурорская проверка. Подарок смерти

04:10 Прокурорская проверка. Кладбищенские истории



Домашний



04:30 Женская консультация. 6-я серия

05:20 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:55 Сватьи. 18-я серия

08:00 Предсказания 2.2. 1-я серия

08:50 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии

10:55 Жертва любви. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 145-я и 146-я серии

23:00 Любимая. 1-я и 2-я серии

00:45 Цена прошлого. 1-я - 4-я серии

04:00 Женская консультация. 7-я - 9-я серии



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я - 27-я серии

09:00 Звездная кухня. 2-я серия

09:30 Перезагрузка. 522-я серия

10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 30-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я - 30-я серии

15:00 На гребне волны

17:20 Конг: Остров черепа

19:30 Новая битва экстрасенсов. 2-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 3. 27-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 55-я серия

00:00 Такое кино. 425-я серия

00:30 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»

01:45 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»

02:55 Импровизация. Сезон 3. 72-я серия

03:45 Импровизация. Сезон 3. 73-я серия

04:30 Comedy Баттл. 9-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Только спокойствие

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Договор

07:10 Три кота. Каша на завтрак

07:15 Три кота. Покоритель вершин

07:20 Три кота. Парк дикой природы

07:25 Три кота. Поездка на пляж

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек

07:50 Отель у овечек

07:55 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Опасный пассажир

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливый мячик

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «В»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 5-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. В семье не без народа

11:00 Заколдованная Элла

12:55 Ночь в музее

15:05 Ночь в музее 2

17:05 Ночь в музее: Секрет гробницы

19:05 Вперёд

21:00 Круэлла

23:35 Дьявол носит Prada

01:45 Заколдованная Элла

03:15 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия

03:40 6 кадров. Сезон 8. 46-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 43-я серия



Матч ТВ



04:50 Лица страны. Дарья Пикалова

05:05 Всё о главном

05:30 РецепТура

06:00 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон. Лучшее

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:50 Новости

08:55 Погоня

10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

11:55 Все на Матч!

12:35 Новости

12:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

13:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» - «Зенит». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Сассуоло». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)

02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Сэндхаген - С. Ядонг. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: пиар на крови

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Кто разорил Украину?

18:00 Железный человек

20:20 Железный человек 2

22:40 Посейдон

00:30 Корабль-призрак

02:05 На дне

03:20 Тайны Чапман



Звезда



04:15 Раз на раз не приходится

05:30 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь

06:00 Светлый путь

07:40 Там, на неведомых дорожках...

08:00 Новости дня

08:15 Там, на неведомых дорожках...

09:20 Легенды кино. Любовь Орлова

10:05 Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой

10:55 Война миров. Битва спецназа. Профессия диверсант

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Юрий Визбор

13:40 Морской бой

14:40 Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности. Р-12, р-14 против PGM-17 Thor и «Юпитер»

15:25 Подвиг на Халхин-Голе

18:00 Новости дня

18:30 Подвиг на Халхин-Голе

19:25 Рысь

21:35 Фартовый

23:35 Мы из джаза

01:05 Там, на неведомых дорожках...

02:10 Это мы не проходили

03:50 Владимир Крючков. Последний председатель

04:35 Стихия вооружений: воздух



Культура



06:30 Библейский сюжет. Поль Верлен «Прощенье и любовь»

07:05 Мультфильмы. «Варежка». «Две сказки». «Каникулы Бонифация». «Лиса и заяц»

08:05 Морские рассказы

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Неизвестные маршруты России. Хакасия. От Абакана до Сундуков

10:40 Пятьдесят на пятьдесят

12:10 Земля людей. Крымские болгары. Жизнь как танец

12:40 Эрмитаж

13:10 Черные дыры. Белые пятна

13:50 Великие мифы. Одиссея. Проклятие Полифема

14:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 3-я серия

15:10 Рассказы из русской истории

16:15 Лаборатория будущего. Опытным путем

16:30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» на VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского

17:50 Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии

18:20 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года

19:10 Путь к причалу

20:35 Спектакль «Я - Сергей Образцов«

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Анна Ардова и Лёба, квинтет Сергея Долженкова

00:15 Морские рассказы

01:25 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 3-я серия

02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

05:50 Пятница News. 165-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»

07:30 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»

08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 1-я серия

09:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

10:20 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»

11:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 3-я серия

13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Ростов»

15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 15-я серия

16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

18:50 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия

20:30 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия

22:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия

23:50 На пятьдесят оттенков темнее

01:40 Антураж

03:20 Пятница News. 165-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»

04:30 Пятница News. 165-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:10 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:55 Ход конем

08:15 Наше кино. Неувядающие. Сергей Бодров. К годовщине трагедии в Кармадонском ущелье

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

11:45 Балабол. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Балабол. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Балабол. 7-я - 16-я серии

03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 14 сентября 2022 на весь день Программа передач Пятница на 17 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 17 сентября 2022 на весь день Программа передач ТНТ на 17 сентября 2022 на весь день Программа передач Пятый канал на 17 сентября 2022 на весь день









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