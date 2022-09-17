Программа передач ТВ России на субботу 17 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на субботу 17 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 17.09.2022
Первый канал
01:40 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет
15:15 Мужики!..
17:10 Игорь Кириллов. «Как молоды мы были...»
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
19:50 Точь-в-Точь
21:00 Время
21:35 Точь-в-Точь
23:00 «Убийства в стиле Гойи»
00:55 Наедине со всеми
03:10 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Краснодарский край. Мидии
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Родительское право
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песня года с Ангелиной Вовк
20:00 Вести
21:00 Южный циклон
00:55 Девушка с глазами цвета неба
04:00 Жена Штирлица
ТВЦ
03:55 Вечная жизнь Александра Христофорова
05:35 10 самых... Заложники одной роли
06:00 Красавица и воры. 1-я серия
06:46 Красавица и воры. 2-я серия
07:30 Православная энциклопедия. Современное искусство. Может ли быть оно душеполезно? Путешествие в Барятино Что такое теодицея?
08:00 Рита
09:45 Я объявляю Вам войну
11:30 События
11:45 Свадьба в Малиновке
13:30 Серёжки с сапфирами. 1-я серия
14:30 События
14:45 Серёжки с сапфирами. 2-я - 4-я серии
17:25 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Степан Бандера. Теория зла
00:05 90-е. Лебединая песня
00:50 Специальный репортаж. Поколение LAST?!
01:15 Хватит слухов! 57-я серия
01:40 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд
02:20 Актёрские драмы. Шальные браки
03:05 Актёрские драмы. Судьба - блондинка
03:45 Актёрские драмы. Запомним их смешными
04:25 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира
НТВ
03:35 Мент в законе-6. «Игра в кости», 1-я и 2-я серии
05:10 Спето в СССР
05:55 Дельта. Продолжение. «Охота», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Юлианна Караулова
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
23:00 Ты не поверишь!
23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Мураками
01:55 Дачный ответ
02:50 Таинственная Россия
03:30 Мент в законе-6. «Игра в кости», 3-я и 4-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. Роковая ошибка
05:15 Такая работа. Смертельные дороги
05:50 Такая работа. Приманка
06:30 Такая работа. Бумеранг
07:05 Такая работа. Смертельная диета
07:40 Такая работа. Взрывная волна
08:20 Такая работа. Расплата
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Одри Хепберн. Испытание красотой
10:50 Филин. 1-я - 6-я серии
16:10 След. Семеро по лавкам
16:55 След. Заклинание кобры
17:45 След. Двуликий Янус
18:40 След. Забудь меня
19:30 След. Убийца - клоун
20:15 След. Шутки разума
21:10 След. Манускрипт
21:50 След. Банда неудачников
22:40 След. Бонни и Клайд
23:15 След. Вирус рака
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Дети-уроды
01:45 Прокурорская проверка. Пожарная опасность
02:35 Прокурорская проверка. Дурман любви
03:20 Прокурорская проверка. Подарок смерти
04:10 Прокурорская проверка. Кладбищенские истории
Домашний
04:30 Женская консультация. 6-я серия
05:20 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:55 Сватьи. 18-я серия
08:00 Предсказания 2.2. 1-я серия
08:50 Всё о его бывшей. 1-я и 2-я серии
10:55 Жертва любви. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 145-я и 146-я серии
23:00 Любимая. 1-я и 2-я серии
00:45 Цена прошлого. 1-я - 4-я серии
04:00 Женская консультация. 7-я - 9-я серии
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я - 27-я серии
09:00 Звездная кухня. 2-я серия
09:30 Перезагрузка. 522-я серия
10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 30-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я - 30-я серии
15:00 На гребне волны
17:20 Конг: Остров черепа
19:30 Новая битва экстрасенсов. 2-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 3. 27-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 55-я серия
00:00 Такое кино. 425-я серия
00:30 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»
01:45 Битва экстрасенсов. 206-я серия - «Взрывы. Крымск. Испытание от Марата»
02:55 Импровизация. Сезон 3. 72-я серия
03:45 Импровизация. Сезон 3. 73-я серия
04:30 Comedy Баттл. 9-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 7. 11-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Только спокойствие
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Договор
07:10 Три кота. Каша на завтрак
07:15 Три кота. Покоритель вершин
07:20 Три кота. Парк дикой природы
07:25 Три кота. Поездка на пляж
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек
07:50 Отель у овечек
07:55 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Опасный пассажир
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливый мячик
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «В»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 5-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. В семье не без народа
11:00 Заколдованная Элла
12:55 Ночь в музее
15:05 Ночь в музее 2
17:05 Ночь в музее: Секрет гробницы
19:05 Вперёд
21:00 Круэлла
23:35 Дьявол носит Prada
01:45 Заколдованная Элла
03:15 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия
03:40 6 кадров. Сезон 8. 46-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 43-я серия
Матч ТВ
04:50 Лица страны. Дарья Пикалова
05:05 Всё о главном
05:30 РецепТура
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон. Лучшее
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:50 Новости
08:55 Погоня
10:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
11:55 Все на Матч!
12:35 Новости
12:40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
13:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария». Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Динамо» - «Зенит». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Сассуоло». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Сэндхаген - С. Ядонг. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: пиар на крови
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Кто разорил Украину?
18:00 Железный человек
20:20 Железный человек 2
22:40 Посейдон
00:30 Корабль-призрак
02:05 На дне
03:20 Тайны Чапман
Звезда
04:15 Раз на раз не приходится
05:30 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь
06:00 Светлый путь
07:40 Там, на неведомых дорожках...
08:00 Новости дня
08:15 Там, на неведомых дорожках...
09:20 Легенды кино. Любовь Орлова
10:05 Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой
10:55 Война миров. Битва спецназа. Профессия диверсант
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Юрий Визбор
13:40 Морской бой
14:40 Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности. Р-12, р-14 против PGM-17 Thor и «Юпитер»
15:25 Подвиг на Халхин-Голе
18:00 Новости дня
18:30 Подвиг на Халхин-Голе
19:25 Рысь
21:35 Фартовый
23:35 Мы из джаза
01:05 Там, на неведомых дорожках...
02:10 Это мы не проходили
03:50 Владимир Крючков. Последний председатель
04:35 Стихия вооружений: воздух
Культура
06:30 Библейский сюжет. Поль Верлен «Прощенье и любовь»
07:05 Мультфильмы. «Варежка». «Две сказки». «Каникулы Бонифация». «Лиса и заяц»
08:05 Морские рассказы
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Неизвестные маршруты России. Хакасия. От Абакана до Сундуков
10:40 Пятьдесят на пятьдесят
12:10 Земля людей. Крымские болгары. Жизнь как танец
12:40 Эрмитаж
13:10 Черные дыры. Белые пятна
13:50 Великие мифы. Одиссея. Проклятие Полифема
14:20 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 3-я серия
15:10 Рассказы из русской истории
16:15 Лаборатория будущего. Опытным путем
16:30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» на VIII Международном фестивале искусств П.И. Чайковского
17:50 Энциклопедия загадок. Святой Грааль криптографии
18:20 Муслиму Магомаеву посвящается. «Незабываемые мелодии». Запись 1988 года
19:10 Путь к причалу
20:35 Спектакль «Я - Сергей Образцов«
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Анна Ардова и Лёба, квинтет Сергея Долженкова
00:15 Морские рассказы
01:25 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 3-я серия
02:10 Искатели. Либерея: в поисках потерянной библиотеки
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:50 Пятница News. 165-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
07:30 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»
08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 1-я серия
09:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
10:20 Гастротур. Сезон 2. 6-я серия - «Казань»
11:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 3-я серия
13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 3-я серия - «Ростов»
15:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 15-я серия
16:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 2-я серия
20:30 Мистер Х. Сезон 1. 3-я серия
22:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 23-я серия
23:50 На пятьдесят оттенков темнее
01:40 Антураж
03:20 Пятница News. 165-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 6-я серия - «Вскрытие замков и строительные эксперты»
04:30 Пятница News. 165-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:10 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:55 Ход конем
08:15 Наше кино. Неувядающие. Сергей Бодров. К годовщине трагедии в Кармадонском ущелье
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
11:45 Балабол. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Балабол. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Балабол. 7-я - 16-я серии
03:15 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.