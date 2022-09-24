Программа передач ТВ России на субботу 24 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на субботу 24 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 24.09.2022
Первый канал
02:00 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Герой нашего времени». Памяти Сергея Бодрова
11:15 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:15 «А зори здесь тихие...» К юбилею Ольги Остроумовой
16:55 «Ольга Остроумова. И все отдать, и все простить...»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Горячий лед». Фигурное катание. Премьера нового сезона. Короткая программа. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Прямой эфир
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первая игра сезона
23:35 «Мой друг Жванецкий». 1-я серия
00:40 Великие династии. Долгоруковы
01:40 Камера. Мотор. Страна
03:00 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Ярославская область. Цикорий
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Свидетельство о рождении. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни Ларисы Рубальской
20:00 Вести
21:00 За всех в ответе
00:50 Искушение наследством
04:10 Чертово колесо
ТВЦ
04:30 Котейка. 4-я серия
05:25 10 самых... Звездные браки-ошибки
06:05 Парижанка. 1-я серия
06:50 Парижанка. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Современное искусство. Может ли быть оно душеполезно? Продолжение разговора. Путешествие в Трубецкое. Продолжение разговора о теодицее
08:00 Любовь со всеми остановками. 1-я серия
08:50 Любовь со всеми остановками. 2-я серия
09:55 Дело № 306
11:30 События
11:45 Женатый холостяк
13:30 Тёмная сторона света. 1-я серия
14:30 События
14:45 Тёмная сторона света. 2-я серия
15:40 Тёмная сторона света-2. 1-я - 2-я серии
17:25 Тёмная сторона света-3. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Прощание. Геннадий Селезнёв
00:05 90-е. Комсомольцы
00:50 Специальный репортаж. Игра на вымирание
01:15 Хватит слухов! 58-я серия
01:40 Прощание. Сергей Бодров
02:25 Прощание. Борислав Брондуков
03:05 Прощание. Николай Крючков
03:45 Прощание. Валентина Малявина
04:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня
НТВ
05:00 Спето в СССР. Черный кот
05:45 Инспектор Купер. Сезон 1. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Александр Морозов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
22:40 Главный бой. Емельяненко - Дацик
23:50 Ты не поверишь!
00:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
02:05 Дачный ответ
03:35 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 3-я и 4-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. Комплекс бога
05:35 Такая работа. Защита
06:10 Такая работа. Царство мёртвых
06:50 Такая работа. Выпускной
07:30 Такая работа. Дым без огня
08:10 Такая работа. На опасном пути
09:00 Светская хроника
09:55 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё
10:40 Филин. 7-я - 12-я серии
15:40 След. Тихая обитель
16:25 След. Закрытый клуб
17:15 След. Перелом
18:00 След. Темная история
18:45 След. Врожденное двуличие
19:30 След. Гурии нашего райцентра
20:20 След. Возвращение блудного папы
21:10 След. Между двух огней
21:45 След. Мексика
22:35 След. Женские инстинкты
23:15 След. Мечты сбываются
00:00 Известия. Главное
00:50 Прокурорская проверка. Кто там?
01:40 Прокурорская проверка. Неверный диагноз
02:30 Прокурорская проверка. Ловушка для беременных
03:20 Прокурорская проверка. Цветок ее тайны
04:10 Прокурорская проверка. Приемыши
Домашний
04:35 Женская консультация. 17-я серия
05:25 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:45 Сватьи. 20-я серия
07:45 Предсказания 2.2. 1-я серия
08:40 Ветер перемен. 1-я и 2-я серии
10:35 Старушки в бегах. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 149-я и 150-я серии
23:00 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии
00:45 Идеальная жена. 1-я - 4-я серии
04:05 Женская консультация. 18-я - 20-я серии
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 42-я серии
09:00 Звездная кухня. 3-я серия
09:30 Перезагрузка. 523-я серия
10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 31-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии
15:30 Ведьмы
17:35 Женщина-кошка
19:30 Новая битва экстрасенсов. 3-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 28-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 56-я серия
00:00 Такое кино. 426-я серия
00:30 Битва экстрасенсов. 208-я серия
01:55 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»
03:05 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия
03:55 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия
04:40 Comedy Баттл. 16-я серия
СТС
05:00 6 кадров
05:20 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия
05:30 Мешок яблок
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Пес в сапогах
06:45 Три кота. Лесные котики
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Папа разбойник
07:00 Три кота. Язык дружбы
07:05 Три кота. Старые вещи по-новому
07:15 Три кота. Семейные гонки
07:20 Три кота. Отель «Старый замок»
07:25 Три кота. Морское чудище
07:30 «Отель «У овечек»
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Простые радости
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 6-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени
11:25 Тролли. Мировой тур
13:15 Три кота и море приключений
14:35 Малефисента
16:25 Малефисента: Владычица тьмы
18:45 Король Лев
21:00 Книга джунглей
23:00 Хищник
01:00 Зомбилэнд: Контрольный выстрел
02:50 Пекарь и красавица. Сезон 1. 15-я - 17-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия
Матч ТВ
04:50 Лица страны. Гаджи Гаджиев
05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гэтжи - Э. Барбоса. М. Уотерсон - К. Ковалькевич
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
10:15 Команда МАТЧ
10:50 Новости
10:55 Все на Матч!
11:25 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
12:40 Пляжный футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямой эфир
13:55 Новости
14:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Россия - Казахстан. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Киргизия - Россия. Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. «Зенит» (Россия) - «Партизан» (Сербия). Прямой эфир
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. С. Кузьмин - Т. Фика. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Динамо» (Москва)
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Минчанка» (Белоруссия)
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: пиар на крови
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Армии Европы: кто против нас?
17:50 Мстители
19:30 Новости
19:45 Мстители
20:35 Железный человек 3
23:00 Новости
23:25 По долгу службы
01:15 Стекло
03:20 Оскар
04:50 Тайны Чапман
Звезда
04:10 Дерзость
05:45 Военные истории любимых артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин
06:25 Дай лапу, друг
07:35 Рысь возвращается
08:00 Новости дня
08:15 Рысь возвращается
09:20 Легенды науки. Святослав Федоров
10:05 Главный день. Первая полярная лыжная экспедиция и Дмитрий Шпаро
10:55 Война миров. Корейский рубеж. Битва интересов
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Лора Квинт
13:45 Морской бой
14:45 Один шанс из тысячи
16:25 Вендетта по-русски. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Вендетта по-русски. 1-я - 8-я серии
00:45 Родня
02:25 Рысь возвращается
03:30 Начальник Чукотки
Культура
06:30 Библейский сюжет. Григорий Поженян «Молитва клоуна»
07:05 Котенок по имени Гав
07:55 Зимний вечер в Гаграх
09:25 Мы - грамотеи!
10:05 Неизвестные маршруты России. Хакасия. От Казановки до Енисея
10:45 Дело «пестрых»
12:25 Земля людей. Сето
12:55 Передвижники. Илья Остроухов
13:25 Черные дыры. Белые пятна
14:05 Великие мифы. Одиссея. Волшебница Цирцея
14:35 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 4-я серия
15:25 Рассказы из русской истории
16:10 Не горюй!
17:45 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма
18:35 «Большой джаз» в Уфе. К 100-летию российского джаза
19:55 Линия жизни. К юбилею Ольги Остроумовой
20:50 Прощальные гастроли
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Александр Рамм и Сосо Павлиашвили
00:20 Когда становятся взрослыми
01:25 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 4-я серия
02:10 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
05:30 Пятница News. 170-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия
08:55 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия
09:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
10:00 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия
11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 4-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия
20:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 9-я серия
22:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 14-я серия
23:30 Пятьдесят оттенков свободы
01:20 Коп на драйве
02:40 Пятница News. 170-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»
04:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
04:30 Пятница News. 170-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:00 Не было печали
08:15 Наше кино. Неувядающие. Ольга Остроумова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Сказка о потерянном времени
11:35 Отражение. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Отражение. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Отражение. 7-я - 12-я серии
23:50 Воры в законе
01:20 Видок
02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.