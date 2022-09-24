Программа передач ТВ России на субботу 24 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на субботу 24 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 24.09.2022



Первый канал



02:00 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Герой нашего времени». Памяти Сергея Бодрова

11:15 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:15 «А зори здесь тихие...» К юбилею Ольги Остроумовой

16:55 «Ольга Остроумова. И все отдать, и все простить...»

18:00 Вечерние новости

18:20 «Горячий лед». Фигурное катание. Премьера нового сезона. Короткая программа. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Прямой эфир

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первая игра сезона

23:35 «Мой друг Жванецкий». 1-я серия

00:40 Великие династии. Долгоруковы

01:40 Камера. Мотор. Страна

03:00 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Ярославская область. Цикорий

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Свидетельство о рождении. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни Ларисы Рубальской

20:00 Вести

21:00 За всех в ответе

00:50 Искушение наследством

04:10 Чертово колесо



ТВЦ



04:30 Котейка. 4-я серия

05:25 10 самых... Звездные браки-ошибки

06:05 Парижанка. 1-я серия

06:50 Парижанка. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Современное искусство. Может ли быть оно душеполезно? Продолжение разговора. Путешествие в Трубецкое. Продолжение разговора о теодицее

08:00 Любовь со всеми остановками. 1-я серия

08:50 Любовь со всеми остановками. 2-я серия

09:55 Дело № 306

11:30 События

11:45 Женатый холостяк

13:30 Тёмная сторона света. 1-я серия

14:30 События

14:45 Тёмная сторона света. 2-я серия

15:40 Тёмная сторона света-2. 1-я - 2-я серии

17:25 Тёмная сторона света-3. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Прощание. Геннадий Селезнёв

00:05 90-е. Комсомольцы

00:50 Специальный репортаж. Игра на вымирание

01:15 Хватит слухов! 58-я серия

01:40 Прощание. Сергей Бодров

02:25 Прощание. Борислав Брондуков

03:05 Прощание. Николай Крючков

03:45 Прощание. Валентина Малявина

04:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня



НТВ



05:00 Спето в СССР. Черный кот

05:45 Инспектор Купер. Сезон 1. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Александр Морозов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

22:40 Главный бой. Емельяненко - Дацик

23:50 Ты не поверишь!

00:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

02:05 Дачный ответ

03:35 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 3-я и 4-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. Комплекс бога

05:35 Такая работа. Защита

06:10 Такая работа. Царство мёртвых

06:50 Такая работа. Выпускной

07:30 Такая работа. Дым без огня

08:10 Такая работа. На опасном пути

09:00 Светская хроника

09:55 Они потрясли мир. Валерия. Любовь побеждает всё

10:40 Филин. 7-я - 12-я серии

15:40 След. Тихая обитель

16:25 След. Закрытый клуб

17:15 След. Перелом

18:00 След. Темная история

18:45 След. Врожденное двуличие

19:30 След. Гурии нашего райцентра

20:20 След. Возвращение блудного папы

21:10 След. Между двух огней

21:45 След. Мексика

22:35 След. Женские инстинкты

23:15 След. Мечты сбываются

00:00 Известия. Главное

00:50 Прокурорская проверка. Кто там?

01:40 Прокурорская проверка. Неверный диагноз

02:30 Прокурорская проверка. Ловушка для беременных

03:20 Прокурорская проверка. Цветок ее тайны

04:10 Прокурорская проверка. Приемыши



Домашний



04:35 Женская консультация. 17-я серия

05:25 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:45 Сватьи. 20-я серия

07:45 Предсказания 2.2. 1-я серия

08:40 Ветер перемен. 1-я и 2-я серии

10:35 Старушки в бегах. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 149-я и 150-я серии

23:00 Побочный эффект. 1-я и 2-я серии

00:45 Идеальная жена. 1-я - 4-я серии

04:05 Женская консультация. 18-я - 20-я серии



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я - 42-я серии

09:00 Звездная кухня. 3-я серия

09:30 Перезагрузка. 523-я серия

10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 31-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я - 46-я серии

15:30 Ведьмы

17:35 Женщина-кошка

19:30 Новая битва экстрасенсов. 3-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 28-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 56-я серия

00:00 Такое кино. 426-я серия

00:30 Битва экстрасенсов. 208-я серия

01:55 Битва экстрасенсов. 209-я серия - «Игрушки Романовых. Вася»

03:05 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия

03:55 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия

04:40 Comedy Баттл. 16-я серия



СТС



05:00 6 кадров

05:20 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия

05:30 Мешок яблок

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Пес в сапогах

06:45 Три кота. Лесные котики

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Папа разбойник

07:00 Три кота. Язык дружбы

07:05 Три кота. Старые вещи по-новому

07:15 Три кота. Семейные гонки

07:20 Три кота. Отель «Старый замок»

07:25 Три кота. Морское чудище

07:30 «Отель «У овечек»

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Простые радости

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 6-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени

11:25 Тролли. Мировой тур

13:15 Три кота и море приключений

14:35 Малефисента

16:25 Малефисента: Владычица тьмы

18:45 Король Лев

21:00 Книга джунглей

23:00 Хищник

01:00 Зомбилэнд: Контрольный выстрел

02:50 Пекарь и красавица. Сезон 1. 15-я - 17-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 5. 4-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 7. 17-я серия



Матч ТВ



04:50 Лица страны. Гаджи Гаджиев

05:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Гэтжи - Э. Барбоса. М. Уотерсон - К. Ковалькевич

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

10:15 Команда МАТЧ

10:50 Новости

10:55 Все на Матч!

11:25 Летний биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

12:40 Пляжный футбол. Кубок России. 1/2 финала. Прямой эфир

13:55 Новости

14:00 Все на Матч!

14:25 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Россия - Казахстан. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Футбол. Товарищеский матч. Киргизия - Россия. Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Суперкубок. «Зенит» (Россия) - «Партизан» (Сербия). Прямой эфир

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:00 Профессиональный бокс. С. Кузьмин - Т. Фика. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Динамо» (Москва)

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Минчанка» (Белоруссия)



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: пиар на крови

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Армии Европы: кто против нас?

17:50 Мстители

19:30 Новости

19:45 Мстители

20:35 Железный человек 3

23:00 Новости

23:25 По долгу службы

01:15 Стекло

03:20 Оскар

04:50 Тайны Чапман



Звезда



04:10 Дерзость

05:45 Военные истории любимых артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин

06:25 Дай лапу, друг

07:35 Рысь возвращается

08:00 Новости дня

08:15 Рысь возвращается

09:20 Легенды науки. Святослав Федоров

10:05 Главный день. Первая полярная лыжная экспедиция и Дмитрий Шпаро

10:55 Война миров. Корейский рубеж. Битва интересов

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Лора Квинт

13:45 Морской бой

14:45 Один шанс из тысячи

16:25 Вендетта по-русски. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Вендетта по-русски. 1-я - 8-я серии

00:45 Родня

02:25 Рысь возвращается

03:30 Начальник Чукотки



Культура



06:30 Библейский сюжет. Григорий Поженян «Молитва клоуна»

07:05 Котенок по имени Гав

07:55 Зимний вечер в Гаграх

09:25 Мы - грамотеи!

10:05 Неизвестные маршруты России. Хакасия. От Казановки до Енисея

10:45 Дело «пестрых»

12:25 Земля людей. Сето

12:55 Передвижники. Илья Остроухов

13:25 Черные дыры. Белые пятна

14:05 Великие мифы. Одиссея. Волшебница Цирцея

14:35 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 4-я серия

15:25 Рассказы из русской истории

16:10 Не горюй!

17:45 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма

18:35 «Большой джаз» в Уфе. К 100-летию российского джаза

19:55 Линия жизни. К юбилею Ольги Остроумовой

20:50 Прощальные гастроли

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию российского джаза. Александр Рамм и Сосо Павлиашвили

00:20 Когда становятся взрослыми

01:25 Большой Барьерный риф - живое сокровище. 4-я серия

02:10 Искатели. Подземный дом Ваганьковского холма



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

05:30 Пятница News. 170-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия

08:55 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 2-я серия

09:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

10:00 Гастротур. Сезон 2. 7-я серия

11:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 5-я серия - «Республика Татарстан»

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 2. 4-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 29-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

18:50 Мистер Х. Сезон 1. 4-я серия

20:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 9-я серия

22:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 14-я серия

23:30 Пятьдесят оттенков свободы

01:20 Коп на драйве

02:40 Пятница News. 170-я серия

03:10 Черный список. Сезон 1. 4-я серия - «Зооняни и косметологи»

04:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

04:30 Пятница News. 170-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:00 Не было печали

08:15 Наше кино. Неувядающие. Ольга Остроумова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Сказка о потерянном времени

11:35 Отражение. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Отражение. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Отражение. 7-я - 12-я серии

23:50 Воры в законе

01:20 Видок

02:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 20 сентября 2022 на весь день Программа передач Пятница на 24 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 24 сентября 2022 на весь день Программа передач ТНТ на 24 сентября 2022 на весь день Программа передач Пятый канал на 24 сентября 2022 на весь день









Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня



Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня



Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022. Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей



Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Результаты игр, состав команды. 100 лучших снайперов за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин. КХЛ-2022/2023. Расписание трансляций матчей 23 сентября, результаты игр



Регулярный чемпионат КХЛ-2022/2023 стартовал 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».









