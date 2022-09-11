Программа передач ТВ России на воскресенье 11 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на воскресенье 11 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 11.09.2022



Первый канал



03:35 Россия от края до края

05:25 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова

06:00 Новости

06:10 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 1812. Бородино

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:35 «Песня моя - судьба моя». К 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона

14:40 Судьба резидента. Часть 1-я - «С открытыми картами». Часть 2-я - «Западный шлейф»

17:40 «Свои»

19:05 «Голос 60+». Новый сезон

21:00 Время

22:35 Тобол

00:25 «Петр Первый. «...На троне вечный был работник»

01:30 Наедине со всеми

03:00 Россия от края до края



Россия 1



04:05 Осенние заботы

05:35 Нелегкое счастье

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Большие перемены

12:55 И шарик вернется. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Любовь на сене

03:15 Нелегкое счастье



ТВЦ



04:25 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра

05:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:15 Петровка, 38

06:40 Огарева, 6

08:05 «Молодости нашей нет конца!» Концерт

09:25 Лучшие проекты Москвы

09:55 Покровские ворота. 1-я серия

11:30 События

11:45 Покровские ворота. 2-я серия

12:50 Самая обаятельная и привлекательная

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех в большом городе». Юмористический концерт

16:00 Призраки Арбата. 1-я серия

16:54 Призраки Арбата. 2-я серия

17:50 Призраки Замоскворечья. 1-я - 4-я серии

21:20 Лишний. 1-я серия

22:09 Лишний. 2-я серия

23:02 Лишний. 3-я серия

23:55 События

00:10 Лишний. 4-я серия

01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:15 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии

04:25 Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать



НТВ



03:40 Мент в законе-5. «Квартирный вопрос», 1-я - 4-я серии

05:10 Дельта. Продолжение. «Гавайская роза», 1-я и 2-я серии

06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

10:55 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:35 Основано на реальных событиях

02:05 Мент в законе-5. «Автоматчики», 1-я - 4-я серии



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом

05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Дурь

06:35 Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по-скотски

07:20 Улицы разбитых фонарей-3. Труп из зоопарка

08:00 Отставник. 1-я серия

08:50 Отставник. 2-я серия

09:40 Отставник-2. Своих не бросаем

11:35 Отставник-3

13:25 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия

14:25 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия

15:25 След. Игра с сердцем

16:15 След. В гостях у страха

17:10 След. Родительский чат

17:55 След. Дорогой мой человек

18:40 След. Лучшая жизнь

19:30 След. Женю похитили

20:20 След. Звонок из ниоткуда

21:05 След. Кровавые банки

21:45 След. Идеальное убийство

22:35 След. С днем рождения, Вера

23:15 След. Дверь от всех ключей

00:05 След. Ликвидатор

01:00 След. Продавцы счастья

01:40 Улицы разбитых фонарей-3. Добрая память

02:30 Улицы разбитых фонарей-3. Он один из нас

03:20 Улицы разбитых фонарей-3. Сорок лет до возмездия...?!

04:10 Улицы разбитых фонарей-3. Джокер



Домашний



02:20 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии

05:30 Прислуга. 1-я серия

06:20 6 кадров

06:25 Любовь лечит. 1-я серия

06:30 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии

10:00 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии

14:35 Цена ошибки. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 143-я и 144-я серии

22:45 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии

02:30 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 75-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Снежная королева-2. Перезаморозка

10:30 СашаТаня. Сезон 6. 236-я - 242-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 264-я серии

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 30-я серия

21:00 Лучшие на тнт. 2-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 743-я серия - «Концерт Павла Воли»

00:00 Битва экстрасенсов. 237-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 238-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия

04:15 Comedy Баттл. 3-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 6. 43-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 6. 56-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 263-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 270-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 271-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Программа

06:15 Фиксики

06:25 Незнайка учится

06:45 Три кота. Выставка динозавров

06:50 Три кота. Путешествие на поезде

06:55 Три кота. Загадочная находка

07:00 Три кота. Откуда берется мед

07:10 Три кота. Фестиваль воздушных шаров

07:15 Три кота. Сила притяжения

07:20 Три кота. Гироскутер для компота

07:25 Три кота

07:30 Отель у овечек

08:00 Уральские пельмени. Нежная королева

09:00 Рогов+. 11-я серия

10:00 Уральские пельмени

10:05 Пираты Карибского моря. На краю света

13:35 Пираты Карибского моря: На странных берегах

16:20 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

18:55 Райя и последний дракон

21:00 Алита: Боевой ангел

23:35 Джанго освобожденный

02:40 6 кадров. Сезон 6. 45-я серия

03:10 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 6. 49-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Чимаев - Н. Диаз. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Легенда

11:55 Новости

12:00 Все на Матч!

12:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир

13:25 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

15:55 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал. Прямой эфир

16:55 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Спартак». Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Салернитана». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Единство героев-2

02:40 Матч! Парад

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Вспомнить всё

12:30 Новости

13:00 Вспомнить всё

14:15 Марсианин

16:30 Новости

17:00 Марсианин

17:30 Человек из стали

20:15 Аквамен

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:40 Взятки гладки

05:30 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград

06:05 Строгая мужская жизнь

07:40 Экипаж машины боевой

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №109

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом

13:55 11 сентября 2022 - День танкиста

14:20 Танкист. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 История русского танка

00:05 22 победы танкиста Колобанова

00:55 Оружие Победы

01:05 Охота на асфальте. 1-я - 6-я серии



Культура



06:30 «Король и дыня». «Василиса Микулишна»

07:10 Трое в лодке, не считая собаки

09:20 Обыкновенный концерт

09:50 Диалоги о животных. 2-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:35 Большие и маленькие. Сезон 4. 2-я серия

12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев

13:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Вениамин Каверин. «Барон Брамбеус»

13:50 «Элементы« с Александром Боровским. «Метро периода «Оттепели» и современный стиль»

14:20 Подкидыш

15:30 Александр Ширяев. Запоздавшая премьера

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Морская доктрина

17:10 Пешком... Москва фильмовая

17:40 Передача знаний

18:35 Романтика романса. «Лучший город земли». 10 песен о Москве

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона. «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Концерт в БЗК. Запись 2016 года

21:15 Долгая счастливая жизнь

22:30 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Королевский оперный театр Ла Монне. Постановка Дмитрия Чернякова. 2019 год

01:10 Зелёный огонёк

02:20 «Очень синяя борода». «Рыцарский роман»



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 161-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

08:30 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

09:20 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»

10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 12-я серия - «Курск. Диканька»

10:30 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»

11:20 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»

12:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

21:00 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия

00:00 Халк

02:20 Пятница News. 161-я серия

02:50 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

03:50 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

04:30 Пятница News. 160-я серия



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:10 Мультфильмы

07:55 Слабое звено

08:45 Слабое звено

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Власик. Тень Сталина. 1-я - 7-я серии

16:00 Новости

16:15 Власик. Тень Сталина. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Власик. Тень Сталина. 9-я - 13-я серии

00:00 Вместе

01:00 Власик. Тень Сталина. 14-я серия

01:55 Весна

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 11 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 11 сентября 2022 на весь день Программа передач ТНТ на 11 сентября 2022 на весь день Программа передач СТС на 8 сентября 2022 на весь день СТС - программа передач на сегодня 6 сентября 2022 года на весь день









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