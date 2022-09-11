Программа передач ТВ России на воскресенье 11 сентября 2022 года. Телепрограмма - все каналы на весь день

Программа передач телеканалов России на воскресенье 11 сентября 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 11.09.2022
Первый канал
03:35 Россия от края до края
05:25 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова
06:00 Новости
06:10 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 1812. Бородино
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:35 «Песня моя - судьба моя». К 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона
14:40 Судьба резидента. Часть 1-я - «С открытыми картами». Часть 2-я - «Западный шлейф»
17:40 «Свои»
19:05 «Голос 60+». Новый сезон
21:00 Время
22:35 Тобол
00:25 «Петр Первый. «...На троне вечный был работник»
01:30 Наедине со всеми
03:00 Россия от края до края
Россия 1
04:05 Осенние заботы
05:35 Нелегкое счастье
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:55 И шарик вернется. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Любовь на сене
03:15 Нелегкое счастье
ТВЦ
04:25 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра
05:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:15 Петровка, 38
06:40 Огарева, 6
08:05 «Молодости нашей нет конца!» Концерт
09:25 Лучшие проекты Москвы
09:55 Покровские ворота. 1-я серия
11:30 События
11:45 Покровские ворота. 2-я серия
12:50 Самая обаятельная и привлекательная
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех в большом городе». Юмористический концерт
16:00 Призраки Арбата. 1-я серия
16:54 Призраки Арбата. 2-я серия
17:50 Призраки Замоскворечья. 1-я - 4-я серии
21:20 Лишний. 1-я серия
22:09 Лишний. 2-я серия
23:02 Лишний. 3-я серия
23:55 События
00:10 Лишний. 4-я серия
01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:15 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии
04:25 Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать
НТВ
03:40 Мент в законе-5. «Квартирный вопрос», 1-я - 4-я серии
05:10 Дельта. Продолжение. «Гавайская роза», 1-я и 2-я серии
06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:35 Основано на реальных событиях
02:05 Мент в законе-5. «Автоматчики», 1-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом
05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Дурь
06:35 Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по-скотски
07:20 Улицы разбитых фонарей-3. Труп из зоопарка
08:00 Отставник. 1-я серия
08:50 Отставник. 2-я серия
09:40 Отставник-2. Своих не бросаем
11:35 Отставник-3
13:25 Отставник. Позывной «бродяга«. 1-я серия
14:25 Отставник. Позывной «бродяга«. 2-я серия
15:25 След. Игра с сердцем
16:15 След. В гостях у страха
17:10 След. Родительский чат
17:55 След. Дорогой мой человек
18:40 След. Лучшая жизнь
19:30 След. Женю похитили
20:20 След. Звонок из ниоткуда
21:05 След. Кровавые банки
21:45 След. Идеальное убийство
22:35 След. С днем рождения, Вера
23:15 След. Дверь от всех ключей
00:05 След. Ликвидатор
01:00 След. Продавцы счастья
01:40 Улицы разбитых фонарей-3. Добрая память
02:30 Улицы разбитых фонарей-3. Он один из нас
03:20 Улицы разбитых фонарей-3. Сорок лет до возмездия...?!
04:10 Улицы разбитых фонарей-3. Джокер
Домашний
02:20 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии
05:30 Прислуга. 1-я серия
06:20 6 кадров
06:25 Любовь лечит. 1-я серия
06:30 Любовь лечит. 1-я - 4-я серии
10:00 Сильная женщина. 1-я - 4-я серии
14:35 Цена ошибки. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Великолепный век. 143-я и 144-я серии
22:45 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии
02:30 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 75-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Снежная королева-2. Перезаморозка
10:30 СашаТаня. Сезон 6. 236-я - 242-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 264-я серии
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 30-я серия
21:00 Лучшие на тнт. 2-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия
23:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 743-я серия - «Концерт Павла Воли»
00:00 Битва экстрасенсов. 237-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 238-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 66-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 3. 67-я серия
04:15 Comedy Баттл. 3-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 6. 43-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 6. 56-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 263-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 270-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 271-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Программа
06:15 Фиксики
06:25 Незнайка учится
06:45 Три кота. Выставка динозавров
06:50 Три кота. Путешествие на поезде
06:55 Три кота. Загадочная находка
07:00 Три кота. Откуда берется мед
07:10 Три кота. Фестиваль воздушных шаров
07:15 Три кота. Сила притяжения
07:20 Три кота. Гироскутер для компота
07:25 Три кота
07:30 Отель у овечек
08:00 Уральские пельмени. Нежная королева
09:00 Рогов+. 11-я серия
10:00 Уральские пельмени
10:05 Пираты Карибского моря. На краю света
13:35 Пираты Карибского моря: На странных берегах
16:20 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
18:55 Райя и последний дракон
21:00 Алита: Боевой ангел
23:35 Джанго освобожденный
02:40 6 кадров. Сезон 6. 45-я серия
03:10 6 кадров. Сезон 6. 46-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 6. 47-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 5. 3-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 49-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 6. 50-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 6. 52-я серия
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Чимаев - Н. Диаз. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Легенда
11:55 Новости
12:00 Все на Матч!
12:30 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямой эфир
13:25 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
15:55 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал. Прямой эфир
16:55 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:40 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - «Спартак». Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Салернитана». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Единство героев-2
02:40 Матч! Парад
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Вспомнить всё
12:30 Новости
13:00 Вспомнить всё
14:15 Марсианин
16:30 Новости
17:00 Марсианин
17:30 Человек из стали
20:15 Аквамен
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:40 Взятки гладки
05:30 Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград
06:05 Строгая мужская жизнь
07:40 Экипаж машины боевой
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №109
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом
13:55 11 сентября 2022 - День танкиста
14:20 Танкист. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 История русского танка
00:05 22 победы танкиста Колобанова
00:55 Оружие Победы
01:05 Охота на асфальте. 1-я - 6-я серии
Культура
06:30 «Король и дыня». «Василиса Микулишна»
07:10 Трое в лодке, не считая собаки
09:20 Обыкновенный концерт
09:50 Диалоги о животных. 2-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:35 Большие и маленькие. Сезон 4. 2-я серия
12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев
13:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Вениамин Каверин. «Барон Брамбеус»
13:50 «Элементы« с Александром Боровским. «Метро периода «Оттепели» и современный стиль»
14:20 Подкидыш
15:30 Александр Ширяев. Запоздавшая премьера
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Морская доктрина
17:10 Пешком... Москва фильмовая
17:40 Передача знаний
18:35 Романтика романса. «Лучший город земли». 10 песен о Москве
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона. «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Концерт в БЗК. Запись 2016 года
21:15 Долгая счастливая жизнь
22:30 Шедевры мирового музыкального театра. Опера Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Королевский оперный театр Ла Монне. Постановка Дмитрия Чернякова. 2019 год
01:10 Зелёный огонёк
02:20 «Очень синяя борода». «Рыцарский роман»
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 161-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
08:30 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
09:20 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
10:00 Зовите шефа. Сезон 1. 12-я серия - «Курск. Диканька»
10:30 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»
11:20 Зовите шефа. Сезон 1. 1-я серия - «Сочи. Panorama»
12:00 Битва шефов. Сезон 2. 5-я серия
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
21:00 Адский шеф. Сезон 1. 4-я серия
00:00 Халк
02:20 Пятница News. 161-я серия
02:50 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
03:50 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
04:30 Пятница News. 160-я серия
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
05:10 Мультфильмы
07:55 Слабое звено
08:45 Слабое звено
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Власик. Тень Сталина. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Власик. Тень Сталина. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Власик. Тень Сталина. 9-я - 13-я серии
00:00 Вместе
01:00 Власик. Тень Сталина. 14-я серия
01:55 Весна
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.