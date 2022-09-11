Программа передач Первый канал на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 11 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



03:35 Россия от края до края

05:25 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова

06:00 Новости

06:10 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 1812. Бородино

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:35 «Песня моя - судьба моя». К 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона

14:40 Судьба резидента. Часть 1-я - «С открытыми картами». Часть 2-я - «Западный шлейф»

17:40 «Свои»

19:05 «Голос 60+». Новый сезон

21:00 Время

22:35 Тобол

00:25 «Петр Первый. «...На троне вечный был работник»

01:30 Наедине со всеми

03:00 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.