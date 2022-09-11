Программа передач Первый канал на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 11 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 11.09.2022
03:35 Россия от края до края
05:25 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова
06:00 Новости
06:10 «Я шагаю по Москве». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 1812. Бородино
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:35 «Песня моя - судьба моя». К 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона
14:40 Судьба резидента. Часть 1-я - «С открытыми картами». Часть 2-я - «Западный шлейф»
17:40 «Свои»
19:05 «Голос 60+». Новый сезон
21:00 Время
22:35 Тобол
00:25 «Петр Первый. «...На троне вечный был работник»
01:30 Наедине со всеми
03:00 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.