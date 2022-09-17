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Программа передач Первый канал на 17 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Первого канала на 17 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

Программа передач на 17.09.2022

01:40 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет
15:15 Мужики!..
17:10 Игорь Кириллов. «Как молоды мы были...»
18:00 Вечерние новости
18:20 Сегодня вечером
19:50 Точь-в-Точь
21:00 Время
21:35 Точь-в-Точь
23:00 «Убийства в стиле Гойи»
00:55 Наедине со всеми
03:10 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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