Программа передач Первый канал на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 17 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



01:40 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет

15:15 Мужики!..

17:10 Игорь Кириллов. «Как молоды мы были...»

18:00 Вечерние новости

18:20 Сегодня вечером

19:50 Точь-в-Точь

21:00 Время

21:35 Точь-в-Точь

23:00 «Убийства в стиле Гойи»

00:55 Наедине со всеми

03:10 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.