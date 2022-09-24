Программа передач Первый канал на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 24 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



02:00 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Герой нашего времени». Памяти Сергея Бодрова

11:15 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:15 «А зори здесь тихие...» К юбилею Ольги Остроумовой

16:55 «Ольга Остроумова. И все отдать, и все простить...»

18:00 Вечерние новости

18:20 «Горячий лед». Фигурное катание. Премьера нового сезона. Короткая программа. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Прямой эфир

19:20 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первая игра сезона

23:35 «Мой друг Жванецкий». 1-я серия

00:40 Великие династии. Долгоруковы

01:40 Камера. Мотор. Страна

03:00 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.



















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