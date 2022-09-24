Программа передач Первый канал на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Первого канала на 24 сентября 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
Программа передач на 24.09.2022
02:00 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Герой нашего времени». Памяти Сергея Бодрова
11:15 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:15 «А зори здесь тихие...» К юбилею Ольги Остроумовой
16:55 «Ольга Остроумова. И все отдать, и все простить...»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Горячий лед». Фигурное катание. Премьера нового сезона. Короткая программа. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Прямой эфир
19:20 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Первая игра сезона
23:35 «Мой друг Жванецкий». 1-я серия
00:40 Великие династии. Долгоруковы
01:40 Камера. Мотор. Страна
03:00 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.