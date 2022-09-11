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Программа передач Россия 1 на 11 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма Россия 1 на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.

Программа передач на 11.09.2022

04:05 Осенние заботы
05:35 Нелегкое счастье
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:55 И шарик вернется. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Любовь на сене
03:15 Нелегкое счастье

В программе передач возможны изменения.









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