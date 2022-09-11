Программа передач Россия 1 на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



04:05 Осенние заботы

05:35 Нелегкое счастье

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Большие перемены

12:55 И шарик вернется. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Любовь на сене

03:15 Нелегкое счастье



В программе передач возможны изменения.