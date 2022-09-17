Программа передач Россия 1 на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Краснодарский край. Мидии

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Родительское право

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песня года с Ангелиной Вовк

20:00 Вести

21:00 Южный циклон

00:55 Девушка с глазами цвета неба

04:00 Жена Штирлица



В программе передач возможны изменения.