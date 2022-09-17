Программа передач Россия 1 на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.
Программа передач на 17.09.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Краснодарский край. Мидии
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Родительское право
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песня года с Ангелиной Вовк
20:00 Вести
21:00 Южный циклон
00:55 Девушка с глазами цвета неба
04:00 Жена Штирлица
В программе передач возможны изменения.