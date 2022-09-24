Программа передач Россия 1 на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Ярославская область. Цикорий

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Свидетельство о рождении. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни Ларисы Рубальской

20:00 Вести

21:00 За всех в ответе

00:50 Искушение наследством

04:10 Чертово колесо



В программе передач возможны изменения.