Программа передач Россия 1 на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала Россия 1 транслируются следующие передачи.
Программа передач на 24.09.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Ярославская область. Цикорий
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Свидетельство о рождении. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни Ларисы Рубальской
20:00 Вести
21:00 За всех в ответе
00:50 Искушение наследством
04:10 Чертово колесо
В программе передач возможны изменения.