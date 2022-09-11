Программа передач ТВЦ на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 11.09.2022



04:25 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра

05:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:15 Петровка, 38

06:40 Огарева, 6

08:05 «Молодости нашей нет конца!» Концерт

09:25 Лучшие проекты Москвы

09:55 Покровские ворота. 1-я серия

11:30 События

11:45 Покровские ворота. 2-я серия

12:50 Самая обаятельная и привлекательная

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех в большом городе». Юмористический концерт

16:00 Призраки Арбата. 1-я серия

16:54 Призраки Арбата. 2-я серия

17:50 Призраки Замоскворечья. 1-я - 4-я серии

21:20 Лишний. 1-я серия

22:09 Лишний. 2-я серия

23:02 Лишний. 3-я серия

23:55 События

00:10 Лишний. 4-я серия

01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:15 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии

04:25 Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать



В программе передач возможны изменения.