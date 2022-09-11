Программа передач ТВЦ на 11 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 11 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 11.09.2022
04:25 Актёрские драмы. Выйти замуж за режиссёра
05:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:15 Петровка, 38
06:40 Огарева, 6
08:05 «Молодости нашей нет конца!» Концерт
09:25 Лучшие проекты Москвы
09:55 Покровские ворота. 1-я серия
11:30 События
11:45 Покровские ворота. 2-я серия
12:50 Самая обаятельная и привлекательная
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех в большом городе». Юмористический концерт
16:00 Призраки Арбата. 1-я серия
16:54 Призраки Арбата. 2-я серия
17:50 Призраки Замоскворечья. 1-я - 4-я серии
21:20 Лишний. 1-я серия
22:09 Лишний. 2-я серия
23:02 Лишний. 3-я серия
23:55 События
00:10 Лишний. 4-я серия
01:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:15 Шахматная королева. 1-я - 4-я серии
04:25 Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать
В программе передач возможны изменения.