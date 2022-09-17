Программа передач ТВЦ на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



03:55 Вечная жизнь Александра Христофорова

05:35 10 самых... Заложники одной роли

06:00 Красавица и воры. 1-я серия

06:46 Красавица и воры. 2-я серия

07:30 Православная энциклопедия. Современное искусство. Может ли быть оно душеполезно? Путешествие в Барятино Что такое теодицея?

08:00 Рита

09:45 Я объявляю Вам войну

11:30 События

11:45 Свадьба в Малиновке

13:30 Серёжки с сапфирами. 1-я серия

14:30 События

14:45 Серёжки с сапфирами. 2-я - 4-я серии

17:25 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Степан Бандера. Теория зла

00:05 90-е. Лебединая песня

00:50 Специальный репортаж. Поколение LAST?!

01:15 Хватит слухов! 57-я серия

01:40 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд

02:20 Актёрские драмы. Шальные браки

03:05 Актёрские драмы. Судьба - блондинка

03:45 Актёрские драмы. Запомним их смешными

04:25 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира



В программе передач возможны изменения.