Программа передач ТВЦ на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 17.09.2022
03:55 Вечная жизнь Александра Христофорова
05:35 10 самых... Заложники одной роли
06:00 Красавица и воры. 1-я серия
06:46 Красавица и воры. 2-я серия
07:30 Православная энциклопедия. Современное искусство. Может ли быть оно душеполезно? Путешествие в Барятино Что такое теодицея?
08:00 Рита
09:45 Я объявляю Вам войну
11:30 События
11:45 Свадьба в Малиновке
13:30 Серёжки с сапфирами. 1-я серия
14:30 События
14:45 Серёжки с сапфирами. 2-я - 4-я серии
17:25 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Степан Бандера. Теория зла
00:05 90-е. Лебединая песня
00:50 Специальный репортаж. Поколение LAST?!
01:15 Хватит слухов! 57-я серия
01:40 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд
02:20 Актёрские драмы. Шальные браки
03:05 Актёрские драмы. Судьба - блондинка
03:45 Актёрские драмы. Запомним их смешными
04:25 Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира
В программе передач возможны изменения.