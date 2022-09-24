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Программа передач ТВЦ на 24 сентября 2022 на весь день


Телепрограмма ТВЦ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.

Программа передач на 24.09.2022

04:30 Котейка. 4-я серия
05:25 10 самых... Звездные браки-ошибки
06:05 Парижанка. 1-я серия
06:50 Парижанка. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Современное искусство. Может ли быть оно душеполезно? Продолжение разговора. Путешествие в Трубецкое. Продолжение разговора о теодицее
08:00 Любовь со всеми остановками. 1-я серия
08:50 Любовь со всеми остановками. 2-я серия
09:55 Дело № 306
11:30 События
11:45 Женатый холостяк
13:30 Тёмная сторона света. 1-я серия
14:30 События
14:45 Тёмная сторона света. 2-я серия
15:40 Тёмная сторона света-2. 1-я - 2-я серии
17:25 Тёмная сторона света-3. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Прощание. Геннадий Селезнёв
00:05 90-е. Комсомольцы
00:50 Специальный репортаж. Игра на вымирание
01:15 Хватит слухов! 58-я серия
01:40 Прощание. Сергей Бодров
02:25 Прощание. Борислав Брондуков
03:05 Прощание. Николай Крючков
03:45 Прощание. Валентина Малявина
04:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня

В программе передач возможны изменения.









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