Программа передач ТВЦ на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала ТВЦ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



04:30 Котейка. 4-я серия

05:25 10 самых... Звездные браки-ошибки

06:05 Парижанка. 1-я серия

06:50 Парижанка. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Современное искусство. Может ли быть оно душеполезно? Продолжение разговора. Путешествие в Трубецкое. Продолжение разговора о теодицее

08:00 Любовь со всеми остановками. 1-я серия

08:50 Любовь со всеми остановками. 2-я серия

09:55 Дело № 306

11:30 События

11:45 Женатый холостяк

13:30 Тёмная сторона света. 1-я серия

14:30 События

14:45 Тёмная сторона света. 2-я серия

15:40 Тёмная сторона света-2. 1-я - 2-я серии

17:25 Тёмная сторона света-3. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Прощание. Геннадий Селезнёв

00:05 90-е. Комсомольцы

00:50 Специальный репортаж. Игра на вымирание

01:15 Хватит слухов! 58-я серия

01:40 Прощание. Сергей Бодров

02:25 Прощание. Борислав Брондуков

03:05 Прощание. Николай Крючков

03:45 Прощание. Валентина Малявина

04:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня



В программе передач возможны изменения.