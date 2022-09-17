Программа передач НТВ на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 17.09.2022
03:35 Мент в законе-6. «Игра в кости», 1-я и 2-я серии
05:10 Спето в СССР
05:55 Дельта. Продолжение. «Охота», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Юлианна Караулова
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
23:00 Ты не поверишь!
23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Мураками
01:55 Дачный ответ
02:50 Таинственная Россия
03:30 Мент в законе-6. «Игра в кости», 3-я и 4-я серии
В программе передач возможны изменения.