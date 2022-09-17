Программа передач НТВ на 17 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 17 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 17.09.2022



03:35 Мент в законе-6. «Игра в кости», 1-я и 2-я серии

05:10 Спето в СССР

05:55 Дельта. Продолжение. «Охота», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Юлианна Караулова

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

23:00 Ты не поверишь!

23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Мураками

01:55 Дачный ответ

02:50 Таинственная Россия

03:30 Мент в законе-6. «Игра в кости», 3-я и 4-я серии



В программе передач возможны изменения.