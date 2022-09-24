Программа передач НТВ на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.



Программа передач на 24.09.2022



05:00 Спето в СССР. Черный кот

05:45 Инспектор Купер. Сезон 1. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Александр Морозов

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

22:40 Главный бой. Емельяненко - Дацик

23:50 Ты не поверишь!

00:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

02:05 Дачный ответ

03:35 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 3-я и 4-я серии



В программе передач возможны изменения.