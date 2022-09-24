Программа передач НТВ на 24 сентября 2022 на весь день

Телепрограмма НТВ на 24 сентября 2022 года. В эфире телеканала НТВ транслируются следующие передачи.
Программа передач на 24.09.2022
05:00 Спето в СССР. Черный кот
05:45 Инспектор Купер. Сезон 1. «Одноклассники», 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Александр Морозов
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение« с Вадимом Такменевым
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
22:40 Главный бой. Емельяненко - Дацик
23:50 Ты не поверишь!
00:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
02:05 Дачный ответ
03:35 Мент в законе-7. «Клуб по интересам», 3-я и 4-я серии
В программе передач возможны изменения.